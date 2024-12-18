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Uçakta döner ayran dönemi başlıyor

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#Almanya#Corendon Havayolları#AVRUPADAN HABERLER
Uçakta döner ayran dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 12:40

Corendon Havayolları, Almanya çıkışlı uçuşlarında 1 Ocak itibariyle döner ayran satışına başlıyor. Almanya’da yerleşik bir firma ile yeni bir anlaşma yaptıklarını belirten Corendon’un Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, konuyla ilgili şunları söyledi:

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“ŞUNU düşündük aslında; Almanya’da insanlar çoğunlukla neyi yiyor. Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Türk dönerini çok seviyor, Almanlar da. Biz de dedik ki, Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa 1 Ocak’ta yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Almanya’da üretilen bir Türk döneri. Gayet de güzel yapıyorlar. Ben de yedim. Çok sevdim. Yolcularımızın çok memnun kalacağından eminiz. Yanında ayran da olacak. Döner ve ayranı birlikte 10 Euro’ya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 Euro’ya vereceğiz.”

Uçakta döner ayran dönemi başlıyor

Atılay Batu

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#Almanya#Corendon Havayolları#AVRUPADAN HABERLER

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