Uçakta döner ayran dönemi başlıyor

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“ŞUNU düşündük aslında; Almanya’da insanlar çoğunlukla neyi yiyor. Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Türk dönerini çok seviyor, Almanlar da. Biz de dedik ki, Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa 1 Ocak’ta yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Almanya’da üretilen bir Türk döneri. Gayet de güzel yapıyorlar. Ben de yedim. Çok sevdim. Yolcularımızın çok memnun kalacağından eminiz. Yanında ayran da olacak. Döner ve ayranı birlikte 10 Euro’ya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 Euro’ya vereceğiz.”

Atılay Batu