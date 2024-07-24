Uçak ve bilet parasını cebinden ödesin!

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ALMANYA’nın ev sahipliğini yaptığı UEFA EURO 24 Avrupa Kupası Şampiyonası bittiği halde, tartışmalar bitmedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bazı bakanların Alman Milli Futbol Takımı’nın karşılaşmalarını izlemeye Federal Savunma Bakanlığı’na ait devlet uçaklarıyla gidip gelmeleri sorun oldu. Sol Parti’nin yazılı sorularına Federal Savunma Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre 4’ü başbakanlığın talebi üzerine olmak üzere Şansölye Scholz ve bakanlar için 6 uçak devreye girdi ve bu seferler toplam 531 bin 8 Euro 86 Cent’e mal oldu.





YILLARDIR SÜREN BİR GELENEK

Sol Parti Grup Başkanı Sören Pellmann, Başbakan Scholz ile aralarında Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın da bulunduğu bazı parlamenterlerin tren yerine devlet uçağıyla vergi mükelleflerinin sırtından maç izlemeye gidip gelmelerini eleştirdi. Sol Partili politikacı, maçları izleyen normal vatandaşlar maç biletleri için para öderken, Şansölye Scholz’un eşi Britta Ernst’in beş para ödemeden şeref tribününde locada oturduğunu belirtirken, “Başbakan’ın eşi hem uçak parasını hem de bilet ücretlerini kendi cebinden ödemeli” dedi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada ise Almanya’da başbakanların ve bakanların eşleri veya partnerleriyle birlikte devlet uçaklarında seyahat etmelerinin yıllardır süren bir gelenek olduğu hatırlatıldı.

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