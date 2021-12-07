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Uçağa binerken negatif, Münih’te pozitif çıktılar!

#Münih#Martina Junk#Uçakta Koronavirüs
Uçağa binerken negatif, Münih’te pozitif çıktılar

Almanya’nın Münih kentinde Güney Afrika’dan gelen bir uçaktan inen 11 yolcuda koronavirüse rastlandı. Yolcuların uçağa binerken negatif sonuçlu test ibraz ettiği açıklamasında bulunan Bavyera Sağlık Dairesi Sözcüsü Martina Junk, Münih’te yapılan yeni PCR testi sonucunda 11 yolcunun pozitif olduğunu, bunlardan 9’unda ise Omikron varyantlı virüs şüphesi doğduğunu söyledi.

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BILD gazetesinde yer alan habere göre, geçen cuma akşamı Cap Town kentinden gelen LH575 ucuş numaralı Lufthansa uçağı yolcuları, Münih havaalanında yeniden PCR testine tabi tutuldu. Test sonucunu beklerken uzun süre bagaj teslim istasyonunda konaklamak zorunda kalan yolculardan 11 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronalı yolcular derhal havaalanı bünyesindeki Hilton Oteli’nde kontrol altına alınırken, diğer yolcular karantina koşuluyla ikamet adreslerine gönderildi.

Uçağa binerken negatif, Münih’te pozitif çıktılar
‘HEMEN POZİTİF ÇIKMAYABİLİR’
Uçağa binerken negatif sonuçlu olan yolcuların, nasıl pozitif çıktıkları sorusuna ise testlerin sadece anlık bir sonuç olduğu şeklinde cevap veren Sağlık Dairesi Sözcüsü, “Koronavirüs kapmış olan birisi ilk başlarda yoğun bir virüs teması söz konusu değil ise hemen pozitif çıkmayabilir. Daha sonraki ucuş esnasında gelişen kuluçka dönemi boyunca test sonucu pozitife dönüşebilir“ dedi.
Uçağa binerken negatif, Münih’te pozitif çıktılar

Uçağa binerken negatif, Münih’te pozitif çıktılar

 

 

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#Münih#Martina Junk#Uçakta Koronavirüs

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