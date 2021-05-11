Üç yılda 3.600 milyon ciro yaptı, The Stryze Group’a sattı

GLOBALLEŞEN dünyada internetin yaygınlaşmasıyla ticaret çok daha kolay hale geldi. Amazon ve benzeri e-ticaret platformları yeni iş alanları yarattı. Kiel’de yaşayan 36 yaşındaki Yusuf Güneş, üç yıl önce başladığı e-ticaret sayesinde ayda 100 bin euro ciro yapan şirket haline dönüştü. Yusuf Güneş, başarılı şirketini bu yıl Berlinli start-up şirketi olan The Stryze Group’a sattı. Bild gazetesi Kiel’in başarılı genç girişimcisini tanıttı.

İLK CEP TELEFONU KILIFI SATTI

Yusuf Güneş, 2017 yılında internet üzerinden ilk ticari girişimine başladı. Amazon üzerinden açtığı platformda Amazon’un satış deposunu kullanarak ürünleri Amazon üzerinden müşteriye ulaştıran e-ticareti yöntemini tercih etti. İlk olarak cep telefonu kılıflarıyla ticarete başladığını söyleyen Yusuf Güneş, bu alanda rekabetin çok olması nedeniyle farklı bir alana yöneldi.

MAKYAJ MAKASINI KEŞFETTİM

Yaptığı araştırma sonrası Alibaba üzerinden Pakistanlı bir makyaj makası üreticisini keşfetti. Bu alanda fazla rekabet olmadığını gören Yusuf Güneş, ticareti bu alana kaydırdı. Rakiplerinden farklı olarak kaliteli ürün görselleri hazırlayan Güneş, “İlk başlarda rakiplerle yarışabilmek için fiyattan kırdım ve makası 9 euro 90 centten sattım. Ancak sonra fiyatı 14 euro 90 cente yükselttim ve birden 3 kat daha fazla satış olmaya başladı. Yüksek fiyat ürünün kaliteli olduğu imajını yarattı. Eğer iyi ve kaliteli bir ürün varsa rekabet için fiyat kırmamanız gerekir” dedi.





2019’DA SIÇRAMA KAYDETTİ

Amazon’da elde ettiği başarıyla birlikte Yumaya adlı kendi markasıyla üretim yapan Yusuf Güneş, kozmetik alanında farklı ürünler de sunmaya başladı. Yusuf Güneş, 2017’de başladığı e-ticarette 2018’de patlama yaşadığını ve 2019’dan itibaren ise tam anlamıyla sıçrama kaydettiğini belirtti. Yusuf Güneş, bu dönemden itibaren aylık cirosunun 100 bin euroyu aştığını söyledi.



UYKUSUZ GECELERE HAZIR OLMAK GEREKİYOR

Ancak e-ticaretin göründüğü gibi kolay olmadığının da altını çizen Yusuf Güneş, “Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsan iş hayatına çok zaman ayırmanız gerekiyor. Ayrıca aksiliklere hazırlıklı olmak ve uykusuz geceleri göze almak da gerekiyor” dedi. Amazon’un sunduğu bu platformdan faydalanmanın dezavantajlarına da dikkat çeken Yusuf Güneş, Amazon’un satıcıları kendisine bağımlı kıldığını belirtirken, her satılan üründen Amazon’a komisyon verildiğini ve reklam giderleri için pay ödendiğinin altını çizdi. Yusuf Güneş, üründen memnun kalmayan müşterilerin kötü değerlendirmelerinin de satışları olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

MART AYINDA SATTI

Son dönemlerde ise Amazon’da kurulmuş ve başarılı olan markaları satın alan start-up girişimleri hızla yayılmaya başladı. Yusuf Güneş, birçok yerden kendisine de şirketi satması için teklifler geldiğini ancak ciddiye almadığını söyledi. Yusuf Güneş Berlinli The Stryze Group’un verdiği cazip teklife ise ‘hayır’ diyemediğini ve mart ayında şirketini sattığını belirtti.