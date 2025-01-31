Üç ülkeden UNRWA yasağına tepki

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail’in UNRWA yasağına tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail’den uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sivil halka insani yardımın ulaşmasını sağlaması talep edildi. Tel Aviv hükümetinin UNRWA’nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ofisindeki varlığını yasaklayan yasayı uygulamasından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmaya davet edildi. Açıklamada, BM’nin herhangi bir kurumunun UNRWA’nın görevlerini aynı düzeyde üstlenebilecek donanıma sahip olmadığı belirtilirken, Filistinlilere temel insani yardım ve hizmetleri sağlaması için UNRWA’ya verilen görevin desteklendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklendiği vurgulandı.

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İSRAİL’İN UNRWA’YA YÖNELİK YASAKLAMA KARARI

Tel Aviv yönetiminin UNRWA’nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, dün yürürlüğe girmişti. İsrail’in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA’nın BM çalışanları Doğu Kudüs’ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti. İsrail Meclisi, Ekim 2024’te UNRWA’nın işgal altındaki Doğu Kudüs’ün yanı sıra İsrail’deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. UNRWA’nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2.5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.