Üç Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 810’a yükselirken, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 103 bin 375 olarak açıklandı.
ÜLKEDE virüs nedeniyle son 24 saatte aralarında 3 Türk vatandaşının da bulunduğuu 226 kişi virüs nedeniyle öldü, 3 bin 252 kişide daha virüs tespit edildi, 36 bin 81 kişi iyileşti. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları kaydedildi. Kovid-19 nedeniyle Almanya’da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37’ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173’e yükseldi.
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