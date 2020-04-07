Üç Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti

ÜLKEDE virüs nedeniyle son 24 saatte aralarında 3 Türk vatandaşının da bulunduğuu 226 kişi virüs nedeniyle öldü, 3 bin 252 kişide daha virüs tespit edildi, 36 bin 81 kişi iyileşti. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları kaydedildi. Kovid-19 nedeniyle Almanya’da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37’ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173’e yükseldi.