Üç polis hakkında iddianame hazır

Haberin Devamı

GEÇEN yıl, Dresden’deki özel timde görevli 17 polise yönelik yürütülen soruşturmalar ülke çapında büyük yankı uyandırmış, Saksonya Eyaleti Kriminal Polis Dairesi Başkanı istifa etmişti. Aralarında üst düzey polis memurlarının da bulunduğu yetkililere yönelik iddialar, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki ‘Nordkreuz’ adlı aşırı sağcı yapılanmaya yönelik soruşturmaların bir parçası olarak ortaya çıktı. Güstrow’daki bir atış poligonu da soruşturmaların merkezi oldu. ‘Nordkreuz’ soruşturmaları kapsamında dikkatleri çeken mekânın işletmecisi olan Frank T.’nin, zaman zaman aşırı sağcı yapılanmanın cep telefonu üzerinden yaptığı bir sohbet grubunun üyesi olduğu söyleniyor. Güstrow’daki poligonunu atış talimi için eyalet ve federal polise kiralayan Frank T., dönemin eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier’e de silah hediye etmişti.

Savcılık, mahkemeye sunduğu iddianamede özel timde atış talimi yöneticisi iki memur ve eyalet kriminal dairesi bünyesindeki komando timi komutanı hakkında rüşvet, hırsızlık ve silah yasasını ihlal etme suçlamalarında bulunuyor. Savcılığın başvurusunu inceleyecek olan Dresden Eyalet Mahkemesi, zanlılar hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verecek. Savcılık, diğer 14 zanlı hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini duyurdu.