Üç kez üst üste birinci oldu

BUGÜNE kadar 100’den fazla ödül alan Dayangan, “Yaptığım hizmete karşılık bu ödülü aldım. Tanımadığımız müşteriler bizden randevu alarak kalitemizi ölçtüler. Bence en doğrusu da budur. Ekibim ve ben birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Bu yarışmaya 10 yıldır katılıyorum ve 3 kez kazandım. Diğerlerinde de binlerce kişi arasından ilk 15’e girdim. Bu benim için çok önemli. Hoşuma giden ve zevk aldığım hizmeti veriyorum. Bu yüzden müşterileri de mutlu ediyorum. Yaptığım en iyi şeyi yapıyorum ve çok mutluyum” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle ödül töreninin 28 Ağustos Cumartesi dijital ortamda gerçekleşmesinin ardından, Dayangan’a ödülünü Top Hair’in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Rebecca Kandler verdi. Törene Bielefeld Kuaförler Derneği Başkan Yardımcısı Bettina Niese ve Yeşiller Partisi Meclis Üyesi Gudrun Hennke de katıldı.