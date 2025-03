Üç kadından biri şiddet görüyor

Haberin Devamı

Lahbib, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Avrupa’da kadın haklarına dair yol haritası niteliğinde bir rapor sundu. Sunumu sırasında yaptığı konuşmada Lahbib, cinsiyete dayalı şiddet, sağlık hizmetlerinde ayrımcılık, ücret eşitsizliği ve siyasette cinsiyet eşitsizliği gibi konularda AB ülkelerinde mevcut durumun iyileştirilmesine odaklanacağını belirtti. AB’de her üç kadından birinin fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığını söyleyen Lahbib, “Bu bir zehir ve AB’ye yılda 290 milyar Euro’ya mal oluyor. Rekabet gücümüzü, refahımızı ve sınırlı bütçelerimizi etkiliyor” diye konuştu. Raporda ise şu ifadeler yer aldı: “AB’de her 3 kadından biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete, her 5 kadından biri partneri ya da bir akrabası tarafından fiziksel veya cinsel şiddete, her 8 kadından biri ise cinsel şiddete maruz kalıyor. Aynı zamanda, kadınlar özellikle dijital alana özgü yeni şiddet biçimleriyle hedef alınıyor. AB’de kadınlara yönelik şiddetin maliyetinin yılda 289 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.”

Haberin Devamı

KADINLAR, SAAT BAŞINA YÜZDE 12 DAHA AZ ÜCRET ALIYOR

Lahbib, kadınlarda kalp krizi gibi rahatsızlıklardan vefat oranının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğuna işaret ederek, “Bunun nedeni vücutlarının daha zayıf olması değil, tıbbi araştırmaların tarihsel olarak erkekleri önceliklendirmesi. Bu sadece bilimdeki bir boşluk değil, sağlık hizmetlerinde eşitliğin başarısızlığı ve hayatlara mal oluyor” ifadelerini kullandı. Ücret eşitsizliğinin de devam ettiğini aktaran Lahbib, “2025’te kadınlar hâlâ aynı iş için erkeklerle aynı ücreti almıyor. Kadınlar saat başına ortalama yüzde 12 daha az ücret alıyor. Bu geçen yıldan biraz daha iyi. Yavaş yavaş ilerliyoruz, ancak hâlâ doğru değil” dedi.

BU HIZLA GİDERSE 130 YIL SÜRECEK

Lahbib, “2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 200 devlet başkanından sadece 28’i kadın. Bu hızla giderse tepede cinsiyet dengesinin sağlanması için 130 yıl daha geçmesi gerekecek” değerlendirmesini yaptı. Lahbib’in sunduğu yol haritası, ‘cinsiyete dayalı şiddeti durdurma, en yüksek sağlık standartları, eşit ücret ve ekonomik güçlendirme, iş-yaşam dengesi ve bakım, eşit istihdam fırsatları ve yeterli çalışma koşulları, kaliteli ve kapsayıcı eğitim, siyasi katılım ve eşit temsil, kadın haklarını gözeten kurumsal mekanizmalar’ başlıklarında uzun vadeli politika hedefleri içeriyor.