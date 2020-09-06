Üç gece üst üste polisle çatıştılar

POLİSİN zor kullanarak binaları boşaltması üzerine kentte izinsiz gösteriler başladı. Taş ve şişelerin havada uçuştuğu gösterilerde protestocular polise havai fişek attı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Perşembe günü başlayan gösteriler cuma ve cumartesi akşamı da devam etti. Cumartesi günü yapılan izinsiz gösteri sırasında bazı eylemciler yeni yapılan binaların camlarına taş ve şişeler attı. Bunun üzerine polis ve göstericiler arasında kentte kovalamaca yaşandı. Çok sayıda gösterici yakalanarak gözaltına alındı. Olaylar sırasında kentteki bazı toplu taşıma araçları çalışamaz hale geterilidi. Şehir merkezinde trafik aksadı.

Polisin tahminlerine göre olaylı gösterilere yaklaşık 500 kişi katıldı. 9 polisin yaralandığı bilgisini paylaşan Leipzig Emniyet Müdürü Torsten Schultze, olayları aşırı sol grupların çıkardığını söyledi.





