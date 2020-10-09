Üç eyalette kontaklar kapatıldı

CUMA günü sabaha karşı saat 03.00’de başlayan grev Berlin’de 24 saat sürdü. Banliyö trenleri çalışırken, Berlin Toplu Yolcu Taşıma Şirketi BVG kısıtlı da olsa özel otobüslerle yolcu taşıdı. Bavyera’daki büyük şehirlerde de kamuya ait şirketlerin otobüsleri, metroları ve tramvayları kontak kapatıp, yolcu taşımayı belli bir süre için durdurdu. Münih’te grev öğlen saatlerine kadar sürdü. Nürnberg’de şehir içi yolcu taşıma araçları saat 14.00’ten itibaren normal çalışmalarına döndü. 87 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Kamuya ait toplu taşıma şirketlerinde 87 bin kişi çalışıyor. Sendika 22 ve 23 Ekim tarihlerinde toplam 2.3 milyon çalışanı yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için masaya oturacak. Sendika ve işveren konumundaki kamu şirketlerinin temsilcileri şimdiye kadar iki kez toplu sözleşme görüşmeleri yaptı. Ancak bir uzlaşma sağlayamadılar. Üçüncü kez masaya oturacak olan taraflar, anlaşamasa sendika daha uzun süreli ve yaygın grevler planlıyor. Sendika temsilcileri üyeleri için aylık 150 eurodan az olmamak şartıyla yüzde 4.8 oranında ücret zammı isterken, işveren temsilcileri şimdiye kadar hiçbir teklif sunmadı.