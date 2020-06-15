Üç ay aradan sonra açıldı

BERLİN Eğitim Senatörü Sandra Scheeres, “Bugünden (pazartesi) itibaren yuvalarda kriz öncesi gibi bakım hizmeti veriliyor” dedi. Yuvalarda ilk hafta deneme amacıyla yarım gün bakım yapılacak. Tam gün bakıma ise 22 Haziran’da geçilecek. Yeni uygulamayla yuvalarda sosyal mesafe kuralı da kaldırıldı. Çocuklara kriz öncesi gibi kendi gruplarında tüm arkadaşlarıyla birlikte bakım hizmeti verilecek.

Berlin’de bu yıl ilkokula başlayacak öğrencilerin sağlık muayenesi ise personel yetersizliğinden yapılamıyor. Yaklaşık 30 bin öğrenci ilkokula başlayacak. Bu öğrencilerin 10 bini muayeneden geçirilemeyecek. Öğrenciler ilkokula başlamadan önce, görme, duyma, elini kullanabilme, aşırı kilolu olup olmadığı, diş sağlığı, zekâ yeterliliği gibi testlerden geçiriliyor. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da yaptığı açılamada ilçe belediye yöneticilerini yeteri kadar sağlık personelini işe almamak ve açığı kapatmamakla eleştirdi.