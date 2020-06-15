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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BELİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.06.2020 - 11:15,Son Güncelleme:

Üç ay aradan sonra açıldı

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Üç ay aradan sonra açıldı
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Almanya’da koronavirüs vaka sayıları azaldıkça adım adım normale dönüş de başladı. Brandenburg Eyaleti’nden sonra Berlin’de de kapılarını açan yuvalar üç ay aradan sonra hizmet vermeye başladı.

BERLİN Eğitim Senatörü Sandra Scheeres, “Bugünden (pazartesi) itibaren yuvalarda kriz öncesi gibi bakım hizmeti veriliyor” dedi. Yuvalarda ilk hafta deneme amacıyla yarım gün bakım yapılacak. Tam gün bakıma ise 22 Haziran’da geçilecek. Yeni uygulamayla yuvalarda sosyal mesafe kuralı da kaldırıldı. Çocuklara kriz öncesi gibi kendi gruplarında tüm arkadaşlarıyla birlikte bakım hizmeti verilecek.

Üç ay aradan sonra açıldı

Berlin’de bu yıl ilkokula başlayacak öğrencilerin sağlık muayenesi ise personel yetersizliğinden yapılamıyor. Yaklaşık 30 bin öğrenci ilkokula başlayacak. Bu öğrencilerin 10 bini muayeneden geçirilemeyecek. Öğrenciler ilkokula başlamadan önce, görme, duyma, elini kullanabilme, aşırı kilolu olup olmadığı, diş sağlığı, zekâ yeterliliği gibi testlerden geçiriliyor. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da yaptığı açılamada ilçe belediye yöneticilerini yeteri kadar sağlık personelini işe almamak ve açığı kapatmamakla eleştirdi.

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