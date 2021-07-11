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Avrupa
Haber Giriş: 11.07.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Twitter'da dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu

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Twitter'da dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu

Sosyal medya platformlarından Twitter özelinde yapılan araştırmada, 2021 yılının ilk yarısında Twitter'da en çok etkileşim alan kulüp Fenerbahçe oldu. 72,2 milyon etkileşim yakalayan F.Bahçe'yi 71,4 milyon ile Barcelona takip etti. Galatasaray ise 48,4 milyonla üçüncü sırada yer aldı.

Twitterda dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu
Twitter'ın lideri Fenerbahçe oldu. 2021 yılının ilk yarısını kapsayan 'en çok etkileşim alan futbol kulübü' araştırmasında zirvede Fenerbahçe yer aldı. Sarı-Lacivertliler 6 aylık bölümde 72,2 milyon etkileşime ulaştı.
Twitterda dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu
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Fenerbahçe'nin ardından 71,4 milyon ile Barcelona ikinci geldi. Üçüncü sıradaki Galatasaray ise 48,4 milyon ortalama yakaladı. Listenin dördüncü sırasındaki Chelsea 47,8, 42,9 milyon etkileşimle M.United beşinci oldu.

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