TWC’den üç ülkenin büyükelçisine ziyaret

ÖNCE Azerbaycan Büyükelçiliği’ni ziyaret eden TWC temsilcileri, büyükelçinin rahatsızlığı nedeniyle vekaleten görevi sürdüren Javid Nasırlı ve kültür, ticaret sorumlusu Dr. Elman Muradov ile görüştü. Görüşmede, Bakü yakınlarında oluşturulan serbest bölgede iş insanları için özellikle de alternatif enerji, turizm ve tarım alanlarında yatırım planları konuşuldu. Nasırlı, “Dünyadaki on bir iklim çeşidinin dokuzu Azerbaycan’da var. Bu da tarım için bulunmaz nimettir. On yıl vergiden muaf olunması, uluslararası hukuk kanunlarının geçerliliği ve verimin çok yüksek oluşu nedeniyle serbest bölgemizin cazibe oluşturduğuna inanıyoruz. Ayrıca, Ermeni işgalinden kurtardığımız kentlerde yeniden hemen her alanda yatırıma ihtiyacımız var” dedi.

TWC sözcüsü Hasan Kurtuluş da daha önceleri kulüp olarak Azerbaycan’a ziyaret yaptıklarını, Alman şirketlerinin temsilcileriyle tekrar geniş bir katılımla ziyaret edeceklerini söyledi. Kurtuluş, “Kardeş ülkemizin kalkınması, Türk iş insanlarının da buralarda yatırım yapmalarını biz TWC olarak canı gönülden destekliyoruz” dedi.

‘AŞAĞI SAKSONYA’YI ÖNEMSİYORUM’

TWC temsilcileri, bu ziyaretin ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başer Şen’i ziyaret etti. Büyükelçiye çalışmaları hakkında bilgi veren Kurtuluş, TWC’nin bir dernek olmadığını söyledi. Kurtuluş, “Amacımız değişik alanlarda iş yaşamında bulunan insanlarımızı bir araya getirerek bir güç oluşturmak ve bu gücümüzü burada ve diğer ülkelerde yeni yatırımlara taşımak. Bunun yanı sıra ülkemiz hakkındaki olumsuz ön yargıları değiştirmek için da çalışmalar yapıyoruz” dedi. Büyükelçi Ahmet Başer Şen de Aşağı Saksonya’yı önemsediğini, yapılan çalışmaları takip ettiğini belirterek TWC’yi de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Son olarak Özbekistan Büyükelçiliğini ziyaret eden TWC temsilcileri, burada Büyükelçi Nabijön Kasimov ve elçilik ticaret görevlisi Mirgiyos Azimov ’la bir araya geldi. Hasan Kurtuluş, “Ata yurdumuz olarak da gördüğümüz Özbekistan’ın bizim açımızdan, özellikle de kültürel açıdan ayrı bir önemi var. Yakın tarihte TWC olarak Özbekistan’a iş ve kültür turizmi çerçevesinde gezi planlaması içindeyiz. Umarım iki taraf açısından yararlı bir gezi olur” dedi. Büyükelçi Kasimov da Özbekistan hakkında geniş bir sunum yaparak bilgi verdi. Ülke olarak dış dünyaya açıldıklarını belirten Kasimov, “Bu bağlamda Almanya ’daki Türk iş insanlarımızı da Özbekistan’a her türlü gezi ve yatırım için bekliyoruz. Bundan ziyadesiyle memnun oluruz. Ülkemiz nüfusunun yüzde 60’ı gençlerden oluşuyor. Almanya’daki ara eleman sıkıntısını giderebilmek için ülkemizde Goethe Enstitüsü’nde Almanca dilinin öğretilmesiyle burada istihdam edilmesi çalışmalarına girebilirsiniz” dedi.