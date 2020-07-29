Tüyler ürperten cinayeti böyle anlatmış

STEPHAN E. polis ifadesinde çekilen iki video görüntüsünde cinayetle ilgili birbirinden tamamen farklı iki ifade veriyor. Zanlı, cinayet üzerine çok detaylı bilgiler verdiği birinci ifadesinde evinin terasında oturan Vali Lübcke’yi nasıl vurduğunu şöyle anlatıyor: “Çitin altından geçtim. Silah elimdeydi. Mermiyi tetiğin ağzına vermiştim. Karanlıkta duvardan çıktım. Lübcke beni gördü. Daha doğrusu gölgemi fark etti. Bana bakacaktı. O anda tetiğe bastım.” Polis, neonazi terörist Stephan E.’ye nasıl tetiğe bastığını göster diyor, o da ayağa kalkıp silahı Lübcke’nin kafasına ne kadar uzaklıktan doğrultup ateş ettiğini gösteriyor. Avukatsız verdiği bu ifadesini kısa bir süre sonra geri çekip cinayetle ilgili yeni bir ifade veren Stephan E., bu kez cinayeti suç ortağı Markus H.’nin üzerine atıyor ve şöyle diyor: “Silah Markus’un elindeydi. Lübcke önce beni gördü. Sonra Markus sol taraftan geldi. Lübcke onu da gördü. Markus tabancayı ona doğrulttu ve ‘Kıpırdama, şimdi göçme zamanı sende’ dedi. Ben de ‘Senin gibiler için ben her gün işe gidiyorum’ dedim. Lübcke sandalyeden kalkmak istedi. Bir elinde cep telefonu vardı. Ben gidip sol elimle onu sandalyeye geri ittim ve ‘Kıpırdama’ dedim. Bir tekme atmak istedim. Bir adım geri gittim. Lübcke yine kalkmak istedi. Bağırdı ve o an silah patladı.”



‘BAŞTAN SONA ÇELİŞKİLİ’

Stephan E. ikinci ifadesinde valiyi korkutmak istediklerini, ancak kargaşa çıkınca kazayla silahın patladığını ve kurşunun valinin kafasına isabet ettiğini anlatıyor. İkinci ifadeyi izleyen sorgu hâkimi Stephan E.’ye çok açık şöyle diyor: “Çok samimi söyleyeyim bugün anlattıklarınız baştan sona çelişkili. Hem cinayet için önceden olay yerine giderek araştırma yapıyorsunuz hem de sonra kaza diyorsunuz. Ben öyle olduğuna inanmıyorum.” Stephan E. ve Markus H.’nın Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde Vali Lübcke cinayetinden yargılanmaları devam ediyor. Mahkeme Stephan E.’nin cinayeti işlediğinden, Markus H.’nın ise onu cinayete teşvik ettiğinden hareket ediyor.