Tütün ürünlerine vergi zammı

YENİ zamlarla birlikte sigara tiryakileri bundan böyle bir paket sigara için daha fazla ücret ödeyecek. CDU ve SPD’den oluşan büyük koalisyonun konuyla ilgili uzman politikacıları tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022’den 2026’ya kadar geçerli olacak yeni vergiler sonucunda sigara paket fiyatı yıl başından itibaren zamlı satılacak. Sigara üreticilerinin yeni vergileri fiyatlara yansıtacağından ortalama 7 euro olan bir paket sigara, gelecek yıldan itibaren 7.40 seviyelerine çıkacak. Diğer yandan yeni vergiler tüm tütün ürünleri için geçerli olacağından e-sigaralar ve nargile ürünleri de yeni zamlardan nasibini alacak.