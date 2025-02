20 yılda üçte bir azaldı

Haberin Devamı

WHO Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (FCTC) Sekreterliği Başkanı Adriana Blanco Marquizo, bu hafta sözleşmenin 20’nci yılını kutladıklarını ve 183 ülkenin bu anlaşmaya taraf olduğunu söyledi. Türkiye ve Almanya da bu ülkeler arasında yer alıyor. FCTC, tütün tüketimini azaltmayı ve tütünün neden olduğu sağlık ve çevresel zararları en aza indirmeyi amaçlıyor. Sözleşmeye taraf olan ülkeler, tütün ürünlerinin reklamını ve sponsorluğunu yasaklamak, kaçakçılıkla mücadele etmek ve tütün vergilerini önemli ölçüde artırmak gibi adımlar atıyor.

‘VERGİLER ARTIRILMALI’

Blanco Marquizo, Almanya’nın tütün kullanımını azaltmak için çok çaba sarf ettiğini ancak hâlâ iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirterek, “Özellikle tütün vergilerinin artırılması, tüketimi azaltmanın en etkili yöntemlerinden biridir” dedi. WHO, tütün vergilerinin artırılmasının, özellikle gençler ve düşük gelirli gruplar arasında tütün kullanımını caydıracağını vurguluyor.

Haberin Devamı

HER YÖNÜYLE ZARAR VERİYOR

WHO verilerine göre, her yıl yaklaşık 7 milyon kişi doğrudan tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Ayrıca, 1.3 milyon kişi de pasif içicilik nedeniyle yaşamını yitiriyor. 2020 yılında erkeklerin yüzde 36.7’si ve kadınların yüzde 7.8’i tütün kullanıyordu. Tütün kullanımının neden olduğu sağlık sorunlarının tedavisi ve iş gücü kaybı, dünya ekonomisine yılda 1.4 trilyon Dolara mal oluyor. Tütün üretimi, çevreye de büyük zarar veriyor. Her yıl 600 milyon ağaç tütün tarımı için kesiliyor, 22 milyar ton su tüketiliyor ve 80 milyon ton karbondioksit salınımı gerçekleşiyor. Bu rakamlar, tütün endüstrisinin sadece insan sağlığına değil, gezegenin geleceğine de ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne seriyor.