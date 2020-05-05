Tutuklu iki polis, cinsel ilişkiyi kabul etti

SIKI güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme salonuna elleri kelepçeli ve maskeli olarak alınan iki sanığın önce kimlik tespiti yapıldı. Ardından savcı iddianamesini okudu. Savcı polislerin sırayla Polonyalı kadına tecavüz ettiğini iddia etti. Savcının iddianamesinde yer alan bilgilere göre, iki polis memuru Maximilian O. ile Gurjan J., sahte pasaportla yakaladıkları Polonya kökenli genç kadının evinde arama yapmaya gittiler. 24 yaşındaki Gurjan J., 28 yaşındaki Maximilian O.’nun telefon görüşmesi için balkona çıktığı sırada genç kadının üzerindeki elbiseleri ve iç çamaşırlarını zorla çıkardı. Maximilian O. odaya geri döndüğünde iki polis de önce beylik tabancalarını dolabın üzerine koydular. Ardından soyunup kendilerinden korkan kurbanlarına sırayla tecavüz ettiler. CİNSEL İLİŞKİYİ KABUL ETTİLER

Mahkemede tecavüz suçlamalarını kabul etmeyen sanık polisler, kadınla cinsel ilişkiye girdiklerini ise doğruladılar. Gurjan J. olayın savcının iddia ettiği gibi olmadığını, kadının önce ekip arabasında kendisine sarkıntılık yaptığını ardında evde aynı şekilde davrandığını söyleyerek kendisini savundu. Geçen ekim ayında meydana gelen olaydan sonra iki sanık tutuklanmıştı. Duruşma öncesi açıklama yapan Polis Sendikası Thüringen Eyalet Başkanı Kai Christ “Bu olay Almanya’da büyük şoka yol açtı ve insanların kafalarında soru işaretleri bıraktı. Bir kez yaşanan olay Thüringen emniyet teşkilatına zarar verdi. Teşkilat mensubu polisler büyük şaşkınlık içindeler ve olayı kabullenemiyorlar” dedi.

15 YILA KADAR HAPİS

İki sanık polis, yasalara göre üç yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Polisler suçlu bulunmaları halinde meslekten de atılacaklar. Alman polis yasasına göre 12 aydan fazla hapis cezasına çarptırılan polisler, meslekten atılıyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra emniyet teşkilatı iki polis memuruna uzaklaştırma cezası vermişti. Hakim davayı 7 duruşmayla sonlandırmayı planlıyor. Bu durumda mahkemede karar haziran ayında çıkacak.