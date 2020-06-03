FRANSA’da sarı yeleklilerin ardından İtalya’da ‘turuncu yelekliler’ meydanlara indi. Başkent Roma’da eski general ve siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde bir araya gelen turuncu yelekli yüzlerce kişi, Kovid-19 salgınının ekonomideki olumsuz etkisine yönelik hükümetin politikalarını eleştirdi. Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasını isteyen turuncu yelekliler ayrıca, seçim yasasının değişmesi ve Euro yerine İtalyan lireti kullanılması talebinde bulundu. Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya’da düzenlenen kalabalık protestoda, sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken protestocuların maske takmaması da dikkati çekti. İtalya’nın diğer kentlerinde aynı şekilde çok sayıda gösteri gerçekleştirildi.



