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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP, AP
Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

‘Turuncu yelekliler’ meydanlara indi

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‘Turuncu yelekliler’ meydanlara indi
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İtalya’nın başkenti Roma’da turuncu yelekliler, koronavirüs salgınının ekonomide oluşturduğu olumsuz etkiye tepki amacıyla hükümet karşıtı protesto düzenledi.

FRANSA’da sarı yeleklilerin ardından İtalya’da ‘turuncu yelekliler’ meydanlara indi. Başkent Roma’da eski general ve siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde bir araya gelen turuncu yelekli yüzlerce kişi, Kovid-19 salgınının ekonomideki olumsuz etkisine yönelik hükümetin politikalarını eleştirdi. Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasını isteyen turuncu yelekliler ayrıca, seçim yasasının değişmesi ve Euro yerine İtalyan lireti kullanılması talebinde bulundu. Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya’da düzenlenen kalabalık protestoda, sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken protestocuların maske takmaması da dikkati çekti. İtalya’nın diğer kentlerinde aynı şekilde çok sayıda gösteri gerçekleştirildi.

‘Turuncu yelekliler’ meydanlara indi

‘Turuncu yelekliler’ meydanlara indi

‘Turuncu yelekliler’ meydanlara indi

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