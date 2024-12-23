Turnuvanın şampiyonu SV Waldeck oldu

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TURNUVADA SGT İstanbulspor, TürkGücü München, TSV 1860 Rosenheim, FC Ismaning, BC Attaching, SpVgg Mauern, SV Waldeck, Obermenzing, SV Heimstetten, TSV 1847 Schwaben A., SpVgg Landshut, SpVgg Landshut, SpVgg Eichenkofen futbol kulüplerinin genç oyuncuları birincilik için mücadele etti. Turnuvada Sp.Vgg Landshut takımından Philipp Penker ‘En İyi Kaleci’ ödülünü, Florian Weissen ise ‘En İyi Golcü’ ödülünü aldı. ‘En İyi Oyuncu’ ödülünü ise TürkGücü München takımından Tunahan Reis aldı.

Turnuvanın sonunda SV Waldeck şampiyon, SV Heimstätten ikinci, TürkGücü München üçüncü oldu. Etkinlikten çok memnun olduklarını belirten Moosburg İkinci Belediye başkanı Hadersdorfer Georg, “Moosburg SGT İstanbul Spor Kulübü yönetimine ve etkinliğe sponsorluk yapan iş insanlarına çok teşekkürler ederim” dedi. Moosburg SGT İstanbul Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Almaoğlu da turnuvaya katkısı olan herkese teşekkür etti. Almaoğlu, turnuvayı takip eden kadınlara gül dağıttı.