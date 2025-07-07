Türkspor’un davası reddedildi

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Eski adı Türkspor Nürnberg olan SV Türkspor Reichelsdorf’un Bölge Oyun Kurulu (Bezirks-Spielausschuss) tarafından 20 Haziran 2025’te alınan kararına karşı yaptığı itiraz, Bavyera Futbol Federasyonu’na (BFV) bağlı VSG (Verbands-Sportgericht) tarafından reddedildi. Kararın ardından kulüp, süreci artık sivil mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

SV Türkspor Reichelsdorf’un avukatı Felix Steinbach tarafından hazırlanan 10 sayfalık itiraz dilekçesinde, takımın Bezirksliga'ya alınması ya da en azından eleme turlarının yeniden oynanması talep edilmişti. Steinbach, mevcut uygulamayı “yapısal bir hukuk güvencesi ihlali” olarak değerlendirmiş, uygulanan grup aşamasının ise hem sportif hem hukuki açıdan sorunlu olduğunu savunmuştu.

“İTİRAZ ŞARTLARI OLUŞMADI”

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BFV’ye bağlı VSG, başvurunun şekil açısından uygun olduğunu ve belirli maddelere dayanarak yapılmış olmasını kabul etti. Ancak içerik açısından başvurunun esastan reddedilmesine karar verdi. Mahkeme, “Relegasyon süreci tamamlandıktan sonra, sonuçlara yönelik itirazlar kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca kararda, Türkspor’un 14 Haziran’da yaptığı başvurunun da geç kaldığı belirtildi ve “Spor etiği ve düzenin korunması adına, bu başvuru süre yönünden geç yapılmıştır ve artık hüküm doğurmaz” denildi.

TÜRKSPOR REİCHELSDORF SİVİL YARGIYA GİDİYOR

VSG kararının ardından artık federasyon içi başka bir başvuru hakkı kalmayan Türkspor, hukuki mücadelesine sivil yargı yoluyla devam edecek. Kulüp avukatı Steinbach, fussballn.de’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kulüp yönetiminden, konuyu sivil mahkemeye taşıma yönünde talimat aldım. Burada öncelikli olarak, yapısal hukuk güvencesi ihlali üzerinde duracağız. VSG’nin kararında, hatalı bulduğumuz Relegasyon sistemiyle ilgili tek bir değerlendirme dahi yer almamış olması, hukuken son derece hayal kırıcıdır.”

“BİZİM AMACIMIZ ASLA SPORA GÖLGE DÜŞÜRMEK DEĞİL“

Yeni kulüp başkanı ve iş insanı Adem Deliduman, sürecin yerel idare mahkemesine taşınmasıyla ilgili Newsaktüel’e aşıklamada bulundu. Deliduman, “Bizim amacımız asla spora gölge düşürmek değil. Tam aksine, yaşadığımız adaletsizliğe karşı hakkımızı aramak istiyoruz. BFV Başkanı’nın Alman basınına yaptığı açıklamada, yaşanan durumda kural hatası olduğunu kabul etmesi, ancak kulübümüzün ismini anmadan yalnızca genel bir özür dilemesi, bizim açımızdan yeterli ve samimi bulunmamıştır.

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“BU ARTIK TAMAMEN BİR PRENSİP MESELESİ“

Hatalarını biliyorlar ama sorumluluk almak istemiyorlar. Özür dilemekle birlikte bu hatanın sonuçlarına katlanmaktan kaçınmaları, sürecin en can alıcı noktası. Bu mesele artık yalnızca hangi ligde oynayacağımızla ilgili değil; bizim için bu, tamamen bir prensip meselesidir. Yerel mahkemeye başvurma sebebimiz, üst lige çıkma arzusu değil. Hangi ligde oynadığımızın önemi ikinci planda. Biz, tamamen hakkımızın yenildiğine inanıyor ve bu nedenle hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz.

“GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER“

Ayrıca, itiraz süresini geçirdiğimiz yönündeki iddialar da doğru değil. Verband bu tür önemli durumlarda her kulübe doğrudan yazı göndermeliydi. Ancak bize ulaşan resmi bir bilgilendirme olmadı. Sadece internet sitelerinde küçük bir duyuruyla süreci geçiştirdiler. Böyle ciddi bir konuda kulübümüze doğrudan yazılı bildirim yapılmaması kabul edilemez” dedi.

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GÖZLER MAHKEMEDE

Sürecin önümüzdeki günlerde Bavyera’daki yerel bir idare mahkemesine taşınması bekleniyor. Türkspor Reichelsdorf’un Bezirksliga’ya alınma talebine ilişkin son sözü artık bağımsız yargı organları verecek.