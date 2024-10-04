Türkspor Nürnberg’den Başkonsolos Cebeci’ye ziyaret

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ZİYARET kapsamında Türkspor’un 1. Kreisliga’da sürdürdüğü çalışmaları, gelecek dönem projeleri ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek potansiyel projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkanlardan Adem Deliduman, “Birlik ve beraberlikten güç doğar. Bu nedenle futbol sevdalısı gençlerimizi, üyelerimizi ve tüm sporseverleri sahalarda ve kulübümüzde yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

‘SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR’

Başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Başkonsolos Cebeci, sporun birleştirici gücünü vurguladı. Cebeci, “Sporun hepimizi eşitleyen ve birleştiren yapısını konuştuk. Gençlerimizin spora yönlendirilmesinin önemini paylaştık. Türkspor Nürnberg kulübünün bu anlamda önemli bir sorumluluk taşıdığını düşünüyorum. Sporu seven biri olarak, kulüp yönetimine ve futbolcularına başarılar diliyorum” diye konuştu.

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İKİ TÜRK FUTBOL KULÜBÜN KARŞILAŞMASINI İZLEYECEĞİM

Cebeci ayrıca, 6 Ekim Pazar günü Türkspor Nürnberg ile Eyüp Sultan futbol takımları arasında oynanacak maçı da takip edeceğini belirterek, iki Türk takımının centilmence bir karşılaşma yapmasını temenni etti.