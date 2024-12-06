Türkspor, Mannheim’dan destek bekliyor

Haberin Devamı

KULÜBÜN hedefleri ve ihtiyaçlarını anlatmak, karşılaşılan engelleri aşabilmek için çözüm önerilerini görüşmek üzere Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Sprecht ile bir araya gelen Türkspor Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada belirsizliklerin sürdüğüne işaret edildi. Kendisine ait bir kulüp binası inşa etmek ve bir spor anaokulu kurmak gibi hedefleri olan Türkspor yönetimi, yetkililere çağrıda bulunarak “Kulübün toplumsal katkısının tanınması ve sürdürülebilir gelişim için çözümler bulunması” talebinde bulundu.

FC TÜRKSPOR MANNHEIM’IN GELECEĞİ BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA

Türkspor’un Mannheim’da entegrasyon ve toplumsal dayanışma adına önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen açıklama özetle şöyle: “FC Türkspor Mannheim, geleceğiyle ilgili ciddi belirsizliklerle karşı karşıya. 2015 yılından beri şehir tarafından tahsis edilen spor tesislerini kullanan kulüp, uzun vadede üyelerine kalıcı bir yuva sağlamak ve kulüp faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde güvence altına almak için bir kulüp binası inşa etmeyi planlıyor. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için planlama, finansman ve alanın teminatı adına bir irtifak hakkı sözleşmesi (Erbpachtvertrag) gereklidir. FC Türkspor, Kasım 2024’te Mannheim Belediyesi’nden bu konuyla ilgili bir teklif aldı. Ancak, bu teklif yüksek yükümlülükler ve yalnızca 30 yıllık kısa bir süre içerdiği için kulüp açısından büyük engeller oluşturmaktadır. Bu zorluklara çözüm bulabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Specht ile bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak bu görüşmede kulübe, mevcut alanda şu anda herhangi bir irtifak hakkı sözleşmesinin sunulamayacağı belirtildi. Sebep olarak, Neckar Nehri ile Theodor-Heuss-Anlage arasındaki tüm bölgenin yeniden planlanacağı ifade edildi. Bu süreçte, FC Türkspor da dahil olmak üzere bu bölgede yer alan kulüplerin mevcut konumlarını koruyup koruyamayacakları belirsiz durumda. Bu konuyla ilgili net bir açıklamanın en erken 6 ay içinde yapılabileceği bildirildi.”

Haberin Devamı

SPOR ANAOKULUNA DESTEK YOK

“Kulüp binası ihtiyacına ek olarak, şehir tarafından sağlanan soyunma odalarının kullanımı için bir geçiş çözümüne ihtiyaç duyuluyor. Mevcut soyunma odaları kötü durumdadır ve ihtiyaçları karşılamamaktadır. Şehir, kulüpten detaylı bir ihtiyaç raporu hazırlamasını istemiş ve bu konuda hızlı bir çözüm bulma sözü vermiştir. Görüşmede ayrıca, bir spor anaokulu projesi fikri gündeme getirilmiştir. Kulüp, bu projenin hem şehir hem de kulüp için kazan-kazan durumu yaratabileceğini belirtmiştir. Ancak şehir yetkilileri, bu bölgede başka anaokullarının mevcut olduğunu ve bu nedenle böyle bir projeye destek verilemeyeceğini ifade etmiştir.

Haberin Devamı

ENTEGRASYON VE TOPLUMSAL KATKI

“FC Türkkspor, kurulduğu günden bu yana, entegrasyonu teşvik etmek, hoşgörüyü artırmak ve sporun gelişimini desteklemek için yoğun çaba sarf etmektedir. 500’den fazla üyesi bulunan kulüp, özellikle çocuklar ve gençler için sosyal bir merkezdir. Futbol aracılığıyla insanlar arasında köprüler kurmayı ve takım ruhu, saygı ve adalet gibi değerleri aşılamayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımıza devam edebilmek için netlik ve destek bekliyoruz. FC Türkspor Mannheim; entegrasyon, toplumsal dayanışma ve sportif başarı demektir ve bu değerler desteklenmelidir, tehlikeye atılmamalıdır.” Mannheim’da 1973 yılında kurulan FC Türkspor’un A takımı Rhein-Neckar Eyalet Ligi’nde dördüncü sırada yer alıyor. Çatısı altında çeşitli yaş gruplarında, biri de kızlardan oluşan yedi futbol takımı yer alan Türkspor, Almanya’da kendi sahası olan tek Türk takımı olarak biliniyor.