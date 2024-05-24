Türkspor Dortmund Regionallliga’da

Sebastian Tyrala'nın çalıştırdığı kırmızı beyazlı takım bu galibiyetle grupta ikinciliği garantileyerek seneye aralarında MSV Duisburg, RW Oberhausen, Wuppertaler SV gibi köklü Bundesliga takımlarıyla kozlarını paylaşacak.Türkspor Dortmund
Kreisliga B' de (10. Lig) 2017/2018 sezonunda şampiyon olarak çıktı. Bu başarıdan dolayı her sene bir üst lige çıkma başarısını gösteren kırmızı beyazlı ekip şehirde ve çevrede yaşayan Türkler’in gururu oldu.
Bir açıklama yapan Türkspor Sportif Direktörü Bülent Kara şunları söyledi: “Dortmund'da yaşayan biz ikinci kuşak gurbetçi Türkler Nordstadt'ta bir araya gelerek 2000 yıllında Türkspor'u kurduk. Gençleri bir araya getirip bir yandan sportif faaliyetlerimizi sürdürürken diğer taraftan yaşadığımız Almanya'da kurallara uyum sağlamayı, gerek eğitimde, gerek mesleki hayatta, gerekse sportif faaliyetlerimizde örnek davranışlarımızla bunu başardığımıza inanıyorum.Türkspor kadrosunda değişik ulustan futbolcular var. Evet bize belki dışarda yabancı bir takım gözüyle bakılıyor olabilir, fakat biz bir multikulti yani çok uluslu bir takımız.
Kimsenin bizim hakkımızda kötü düşünmesine fırsat vermeyeceğiz. Bunu oynadığımız futbolla ve elde ettiğimiz başarıyla kanıtladık diye düşünüyorum. 4. Lig Almanya Futbol Federasyonu'nda profesyonel lig olarak geçiyor. Elbet bu yeni ligde zorlu ve güçlü takımlarla karşılaşacağız.
Kadromuzu başarıya odaklanmış ve şampiyonluğa susamış genç yetenekli futbolcularla güçlendireceğiz.”