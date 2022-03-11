TÃ¼rklerin tercÃ¼manÄ± Mazhar Ataman hayatÄ±nÄ± kaybetti

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MAZHAR Ataman, vefat etmeden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce gazetemize de hayat hikÃ¢yesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re farklÄ± iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸan Mazhar Ataman, iÅŸ gÃ¼cÃ¼ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±ndan sonra Almanyaâ€™ya gelen TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerin tercÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapmÄ±ÅŸtÄ±. Almanca Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Coburg kentine yerleÅŸen Mazhar Ataman, orada teknik resim dersleri alarak marangoz atÃ¶lyesinde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Dil kurslarÄ±na da katÄ±larak AlmancayÄ± Ã§ok iyi derecede Ã¶ÄŸrenen Mazhar Ataman, birÃ§ok alanda sosyal faaliyetlerde de bulunmuÅŸtu.

DÃ¶rt yÄ±l resmi tercÃ¼manlÄ±k yaptÄ±ktan sonra, Coburgâ€™dan NÃ¼rnbergâ€™e taÅŸÄ±nan Mazhar Ataman, burada TÃ¼rk gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri satmaya baÅŸlayarak ticaret hayatÄ±na atÄ±ldÄ±. Uzun zamandÄ±r yaÅŸlÄ±lar yurdunda kalan Mazhar Ataman, iÅŸ insanÄ± Ahmet Canâ€™Ä±n gÃ¶Ã§Ã¼n 60. yÄ±lÄ± nedeniyle verdiÄŸi toplu yemeÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â