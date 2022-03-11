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Türklerin tercümanÄ± Mazhar Ataman hayatÄ±nÄ± kaybetti

#Zonguldak Maden Teknik Okulu#Mazhar Ataman#AVRUPADAN HABERLER
TÃ¼rklerin tercÃ¼manÄ± Mazhar Ataman hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye ile Almanya arasÄ±nda 1961 yÄ±lÄ±nda imzalanan iÅŸ gÃ¼cÃ¼ anlaÅŸmasÄ±ndan Ã¶nce, 1959 yÄ±lÄ±nda Zonguldak Maden Teknik Okulu ikinci sÄ±nÄ±fÄ± bÄ±rakÄ±p, Almanyaâ€˜ya gelen ilk kuÅŸak TÃ¼rklerâ€™den Mazhar Ataman NÃ¼rnbergâ€™de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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MAZHAR Ataman, vefat etmeden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce gazetemize de hayat hikÃ¢yesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re farklÄ± iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸan Mazhar Ataman, iÅŸ gÃ¼cÃ¼ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±ndan sonra Almanyaâ€™ya gelen TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerin tercÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapmÄ±ÅŸtÄ±. Almanca Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Coburg kentine yerleÅŸen Mazhar Ataman, orada teknik resim dersleri alarak marangoz atÃ¶lyesinde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Dil kurslarÄ±na da katÄ±larak AlmancayÄ± Ã§ok iyi derecede Ã¶ÄŸrenen Mazhar Ataman, birÃ§ok alanda sosyal faaliyetlerde de bulunmuÅŸtu.

TÃ¼rklerin tercÃ¼manÄ± Mazhar Ataman hayatÄ±nÄ± kaybetti
TÄ°CARET DE YAPMIÅž
DÃ¶rt yÄ±l resmi tercÃ¼manlÄ±k yaptÄ±ktan sonra, Coburgâ€™dan NÃ¼rnbergâ€™e taÅŸÄ±nan Mazhar Ataman, burada TÃ¼rk gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri satmaya baÅŸlayarak ticaret hayatÄ±na atÄ±ldÄ±. Uzun zamandÄ±r yaÅŸlÄ±lar yurdunda kalan Mazhar Ataman, iÅŸ insanÄ± Ahmet Canâ€™Ä±n gÃ¶Ã§Ã¼n 60. yÄ±lÄ± nedeniyle verdiÄŸi toplu yemeÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
TÃ¼rklerin tercÃ¼manÄ± Mazhar Ataman hayatÄ±nÄ± kaybetti

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