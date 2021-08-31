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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 31.08.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Türklerin kurduğu inisiyatiften Laschet’e destek

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Türklerin kurduğu inisiyatiften Laschet’e destek

Son yapılan kamuoyu anketlerine göre kötü sonuçlar alan CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’e, Türkiye kökenli bir oluşumdan destek geldi.

ALMANYALI Türkler Laschet’i Destekliyor Grubu’ adlı inisiyatif, 3 Eylül’den itibaren faaliyetlerine başlayacak. Almanya’dan Türkiye’ye dönen 48 Türk’ün kurduğu inisiyatif, Almanya’da 17 kentte etkinlik yapmayı planlıyor. İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, Laschet’in eyalet Uyum Bakanı’yken yürüttüğü akılcı politikaları nedeniyle özellikle göçmenlere sahip çıkan politik figür olduğu vurgulandı. Laschet’i destekleyen inisiyatif üyeleri arasında bilim insanı, iş insanı, sendika ve sektör temsilcilerinin yer aldığı kaydedilirken, amaçlarının Türkiye kökenli seçmenlerin Laschet’e oy vermesini sağlamak olduğu belirtildi.

 

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