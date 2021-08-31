Türklerin kurduğu inisiyatiften Laschet’e destek

‘ALMANYALI Türkler Laschet’i Destekliyor Grubu’ adlı inisiyatif, 3 Eylül’den itibaren faaliyetlerine başlayacak. Almanya’dan Türkiye’ye dönen 48 Türk’ün kurduğu inisiyatif, Almanya’da 17 kentte etkinlik yapmayı planlıyor. İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, Laschet’in eyalet Uyum Bakanı’yken yürüttüğü akılcı politikaları nedeniyle özellikle göçmenlere sahip çıkan politik figür olduğu vurgulandı. Laschet’i destekleyen inisiyatif üyeleri arasında bilim insanı, iş insanı, sendika ve sektör temsilcilerinin yer aldığı kaydedilirken, amaçlarının Türkiye kökenli seçmenlerin Laschet’e oy vermesini sağlamak olduğu belirtildi.