‘Türklerin Birliği’ coşkuyla kutlandı

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Moderatörler Burak Özyavuz ve Duygu Yiğit’in yönettiği etkinliğin açılış konuşmasını Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kacar yaptı. Kacar, “Türk toplumunun birlik ve beraberliğini bu güzel günde bir kez daha kanıtladınız” diyerek katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte konuşan çalışma komisyonu üyelerinden Güner Öztel ve Bünyamin Apaydın, birlik mesajları verirken, Ludwigsburg’daki Türk toplumunun dayanışma gücünün altını çizdi. Organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan DİTİB Ayasofya Kornwestheim, IGL Ludwigsburg, Kornwestheim Türk Kültür Merkezi, UİD Ludwigsburg, El Ele, TKSZ, Giresunlular Kültür Derneği, ATİB Kornwestheim, Bayburtlular Kültür Derneği, LUTEV, DİTİB Yunus Emre Bietigheim-Bissingen, TSC Kornwesheim ve Württemberg Türk Veli Birlikleri Federasyonu’na teşekkür edildi.



Çalışma ekibinden Güner Öztel (LUTEV), Taner Uysal (UİD Ludwigsburg), Seyfi Gündüz (IGL Ludwigsburg), İlhan Kaçar (Kornwestheim Türk Kültür Merkezi), Bünyamin Apaydın (IGL Ludwigsburg), Zeynep Kocatürk (DİTİB Ayasofya Kornwestheim) ve Şinasi Bahçeci (DİTİB Yunus Emre Bietigheim-Bissingen) de etkinliğin başarılı geçmesinde destek veren isimler oldu. Çalışma Ekibi Sorumlusu Bünyamin Apaydın, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Programda Grup Siyah’ın canlı performansı, mini semazen gösterileri, ‘Serhane’ müzik grubu ve çocukların sunduğu halk dansları konuklara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca Kunstruhe Müzik Okulu’nun Esat Yılmaz yönetimindeki performansı ve Karadeniz’in geleneksel horon dansı da büyük ilgi topladı. Grup Siyah’ın gece geç saatlere kadar süren konseri, etkinliğe katılanların eğlence dolu anlar yaşamasını sağladı.