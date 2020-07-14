Türkleri tehdit eden ırçkılara soruşturma

HANNOVER Savcılığı Basın Sözcüsü Başsavcı Thomas Klinge Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Tehdit mektubu alan iki kişinin başvurusu üzerine savcılık ve polis soruşturma açtı. Soruşturmanın henüz başındayız. Mektupların arkasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Polis kriminal tekniği de incelemesini sürdürüyor. Bize ulaşan bilgiye göre mektup iki kişiye gelmiş. Ancak fazla sayıda kişiye de gitmiş olabilir. Ülkemizde böylesi olaylara izin vermeyeceğiz. Basit bir soruşturma değil. Bir halk grubunun hedef alınması ve korkutulması kabul edilemez” dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE

Hannover polis sözcüsü ise kendilerine ulaşan bilgiye göre çok sayıda Türkiye kökenlinin tehdit mektubunu aldığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Tehdit ve ırkçı hakaretler içeren mektup Hannover’deki Türk işletme sahiplerine hafta sonu ulaştı. Almanlar imzalı ‘Tüm Türk işletme ve camilerine’ başlığıyla gönderilen mektupta çok çirkin ve hakaret dolu sözler vardı.