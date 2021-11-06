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HABERLERAvrupa Haberleri

Türklere minnettarız

#Almanya#Türk İş Gücü Göçü#Avrupadan Haberler
Türklere minnettarız

Evet… Almanya’ya Türk iş gücü göçü başlayalı tam 60 yıl oldu. Bir iki yıl çalışıp para biriktirdikten sonra döneceklerini düşünen insanlarımız burada kalıcı oldular. Almanların ‘Gastarbeiter’ dediği bu insanlar Türkiye’ye dönmeyip, eşlerini ve çocuklarını da yanlarına aldılar. Ve zamanla ‘buralı’ oldular.

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Türklere minnettarız


Almanya’da Hürriyet Avrupa’da muhabir olarak çalışmaya başladığım 1980 yılından bu yana Alman politikacılarla yaptığım söyleşilerde Türklerle ilgili olarak hep güzel şeyler duydum.

Türklere minnettarız

1983-1985 yılları arasında Hürriyet Berlin Büro Şefi olarak görev yaptığım dönemde Berlin’in o zamanki Eyalet Başbakanı Richard von Weizsaecker ile birkaç kez söyleşi yaptım.
Her seferinde de Berlin ve Almanya’ya Türklerin çok önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.
Türk işçilerinin gece-gündüz demeden çalışıp Almanya’yı kalkındırdıklarını söyledi.
Alman kültürünü çeşitlendirip zenginleştirdiklerini de.
1986 yılı Mayıs ayında Almanya’nın Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye yaptığı ziyaret öncesi Bonn’da kendisiyle bir araya geldiğimizde de Türklere övgüler yağdırdı.
“Türklere çok şey borçluyuz” dedi.

Türklere minnettarız

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‘TARİHİ BİR İLİŞKİ VAR’
O yıllarda Almanya’nın Başbakanı olan ve 1982-1998 yılları arasında görev yapan Helmut Kohl de, Bonn’daki bir basın toplantısında, Türk-Alman ilişkilerindeki sıkıntılarla ilgili bir soruma, “Türkiye ile Almanya arasında tarihi bir ilişki var. Ben her zaman Türkiye’nin yanında yer aldım. Almanya’da kadınlı erkekli yüzbinlerce Türk insanı var. Bu insanlar Almanya’nın bugünkü refah düzeyine ulaşmasında çok önemli katkılarda bulundular. Katkılarından dolayı onlara minnettarız” yanıtını vermişti.

Türklere minnettarız

Kohl’den görevi devralan Başbakan Gerhard Schröder’le de birkaç kez söyleşi yaptım.
2005 yılında görevi bırakıncaya kadar, sonraları da hep Türkiye’nin ve Türklerin yanında yer aldı.

Türklere minnettarız


Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statüsü verilmesinde ve müzakerelerin başlatılması kararının alınmasında çok önemli rol oynadı.
2002 yılında yaptığımız bir söyleşide, “Evet, Almanya’ya Türk iş gücü göçü geçen yıl 40 yılını doldurdu. Kadınlı erkekli ilk Türk işçileri canlanan Alman ekonomisinin acil bir şekilde elemana ihtiyacı olduğu bir dönemde geldiler. Her iki tarafın da başlangıçta geçici olarak düşündükleri bu olgu, 40 yılı aşkın bir süre kendisini kanıtlamış, birlikte yaşamın bir tarihi haline geldi… Türklere müteşekkiriz” dedi.
“Türkiye, AB’yi zenginleştirir” dedi.

Türklere minnettarız

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TÜRKLERE ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR
Almanya’nın eski Cumhurbaşkanları Roman Herzog, Johannes Rau, Horst Köhler, Christian Wulff ve Joachim Gauck da ayrı ayrı yaptığım söyleşilerde, Türklere övgüler yağdırdılar.

Türklere minnettarız


“Almanya Türklere çok şey borçlu” dediler.
Almanya’nın şu andaki Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de, yaklaşık 16 yıl sonra görevi devretmeye hazırlanan Başbakan Angela Merkel de öyle.
Başbakan Merkel’le birkaç kez söyleşi yaptım.

Türklere minnettarız


Irkçı, yabancı, Yahudi ve İslam düşmanı saldırıların Almanya için utanç verici olduğunu vurguladı hep.
Türklerin bu toplumun bir parçası olduğunu özellikle vurgularken, “Almanya’nın kalkınmasına değerli katkılarda bulunduklarından dolayı Türklere teşekkür borçluyuz” dedi.

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Türklere minnettarız

ALMANYA’NIN BİR PARÇASI OLDULAR
Türk iş gücü göçünün 60’ıncı yılı vesilesiyle Başbakanlık’ta düzenlenen bir etkinlikte de Türklerin ve diğer göçmen kökenlililerin Almanya’nın güçlenmesine çok önemli katkıları olduğunun altını yeniden çizdi.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de öyle.
Bellevue Sarayı’nda göçün 60’ıncı yılı vesilesiyle yaptığım söyleşide, Türkiye ile Almanya arasındaki bağın benzersiz bir ilişki olduğunu vurguladı.
“Birinci kuşak Türkler biz davet ettiğimiz için geldi, ihtiyacımız olduğu için. Onlara çok şey borçluyuz” dedi.
“Sözde misafir işçiler, ne misafir ne de sadece işçilerdi. Günümüzde o zaman gelen insanlar, çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarıyla Almanya’nın bir parçası oldular” dedi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier hem Bellevue Sarayı’nda konuk ettiği birinci kuşak Türklere hem de Almanya Türk Toplumu’nun (TGD) Berlin’de düzenlediği 60’ıncı yıl etkinliğine katılan Türklere ve Türkiye kökenlilere teşekkür etti.
Bakalım bu gerçeği aşırı sağcı, ırkçı, yabancı ve Türk düşmanı “beyinsizler” ne zaman görecek.

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#Almanya#Türk İş Gücü Göçü#Avrupadan Haberler

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