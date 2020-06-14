Türklere işlenen cinayetlerle bağları aydınlanacak mı!

SALI günü Almanya’da tarihi bir dava başlıyor. Kassel Valisi Walter Lübcke geçen yıl 2 Haziran’da evinin terasında çok yakından kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Olay yerinde DNA izlerini inceleyen güvenlik birimleri 14 gün sonra zanlının izine ulaştı. Zanlının daha önceki suçlardan poliste DNA kaydı vardı.

Özel tim 46 yaşındaki zanlı Stephan E.’nin evini basarak gözaltına aldı. Zanlı, Alman istihbarat ve güvenlik birimlerinin çok yakından tanıdığı biriydi. İstihbaratın takibi altındaydı. Bölgenin en azılı neonazisi olarak tanınıyordu. Stephan E.’nin suç dosyası hayli kabarıktı: 1989’da Hessen Eyaleti’ndeki Rheingau’da Türklerin kaldığı bir binayı ateşe verdi. 1992’de Wiesbaden tren istasyonunda bir Türkü bıçakladı. 1993’te Hessen’de bir mülteci yurduna bombalı saldırı düzenledi. 1994’te cezaevinde yabancı kökenli bir mahkûmu sandalye bacağıyla döverek ağır yaraladı. 2009’da Dortmund kentinde sendikanın 1 Mayıs gösterisine karşı neonazi saldırıya katıldı.

Stephan E.’nin, Hesen Eyalet Meclisi’nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı dosyada 11 yerde NSU destekçisi şüphesiyle adı geçiyor.

İSTİHBARAT RADARINDAN ÇIKARILDI

İstihbaratın 2009 raporunda onun için “Çok tehlikeli ve ağır şiddet saldırılarına hazır biri” diye yazıyordu. Almanya’da Türk avına çıkan ve sekiz Türk’ü öldüren neonazi terör örgütü NSU çevresiyle bağları vardı. NSU dosyasında 11 yerde adı geçiyordu. Ancak ne olduysa, Stephan E. istihbaratın radarından çıktı. 2019 Haziran’ında Kassel Valisi Walter Lübcke’yi öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Cinayeti işlediğini önce itiraf etti. Çalıştığı şirketin avlusuna sakladığı suç aleti silahın yanında çok sayıda silah çıktı. Zanlı Stephan E. cinayetle ilgili itirafını sonra geri çekti. Ailesine para yardımı ve korunmaları karşılığında yalan ifade sonucu cinayeti üstlendiğini iddia etti. Yeni ifadesinde kendisi gibi neonazi Markus H. ile birlikte valinin evine gittiklerini, mülteci dostu konuşmalar yapan valiye ders vermek istediklerini, ancak aralarında arbede çıktığını ve bu sırada Markus H.’nin elindeki silahın ateş aldığını anlattı.

GÖZLER DAVADA

Cinayet zanlısı Stephan E. ile Markus H. salı günü yargı önüne çıkıyor. İki neoanizinin de NSU ağıyla bağları var. Özellikle Kassel’de NSU tarafından öldürülen Halit Yozgat cinayetinde olay yerinde olan eski istihbaratçı Andreas Temme’yi ikisi de yakından tanıyor. Markus H., Halit Yozgat cinayetinde şüpheli olarak polise ifadeye çağrılmış biri. İfadesinde cinayete kurban giden Halit Yozgat’ı tanıdığını söylüyor. Markus H., Hessen İstihbaratı’nda neonazi örgütlerden sorumlu Andreas Temme’nin muhbiri.

İstihbarat bölüm şefi Andreas Temme, Halit Yozgat cinayetinde gözaltına alındı. Temme’nin evinde seri cinayetler üzerine bir kitap, silah ve Hitler’in Kavgam adlı kitabından bölümler bulundu. İstihbarat sorumlusu Temme o zaman delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Temme, NSU davasında defalarca tanık olarak dinlendi ve cinayetlerdeki rolü aydınlık kazanmadı. Kassel Valisi cinayetiyle Temme’nin valiliğin insan kaynakları bölümünde çalıştığı ortaya çıktı.

Vali Lübcke cinayeti davası neonazilerin istihbarat ve devlet içindeki bu karanlık bağlarını aydınlatacak mı? Vali Walter Lübcke, NSU’nun 11’inci kurbanı mı?

Davanın ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. NSU davasından çok daha sıkı önlemlerin alındığı davaya valinin dul eşi ve iki oğlu ile Stephan E.’nin sırtından bıçaklayarak ağır yaraladığı Iraklı mülteci Ahmed İ. de müdahil davacı olarak katılacak. Valinin dul eşi İrmgard Braun Lübcke, iki oğluyla salonda sanıkların karşısına oturup gözlerinin içine bakacaklarını söyledi ve “Biz bunu eşime bir borç biliyoruz” dedi