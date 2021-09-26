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Türklerden oy sitemi: ‘Biz de bugün sandığa gidip...’

#Almanya#Federal Meclis#AVRUPADAN HABERLER
Türklerden oy sitemi: ‘Biz de bugün sandığa gidip...’

Almanya’da bugün Federal Meclis’in yeni üyelerini belirlemek için yaklaşık 60 milyon seçmen oy verecek. Alman vatandaşlığı olmadığı için oy kullanamayan Türkiye kökenliler ise gelecek hükümetten bu haksızlığın düzeltilmesini istedi.

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YILLARDIR çalışıp vergi ödedikleri halde en temel haklardan yararlanamadıklarını belirten Hüseyin Baysan, Özgür Güner ve Bünyamin Ayar, “Biz de bugün sandığa gidip oy kullanmayı çok isterdik” dediler. 2002 yılından beri Alman vatandaşı olduğunu belirten 64 yaşındaki emekli Ali Uçar ise, “Ben sırf bizi yönetecek siyasileri seçmek için vatandaş oldum. Her seçimde oyumu mektupla kullanırım. Belli bir süre Almanya’da çalışıp vergi veren herkes oy kullanma, seçme-seçilme hakkına sahip olmalı. Gelecek hükümetten öncelikli olarak ayrıca emekli maaşlarına el atmasını isterim. Market fiyatları, ev kiraları aldı başını gidiyor, fakat emekli maaşları yerinde sayıyor. Acilen buna bir çözüm bulunmalı” dedi.

Türklerden oy sitemi: ‘Biz de bugün sandığa gidip...’
Ali Uçar, Hüseyin Baysan

‘OY HAKKIM YOK AMA, KONUŞMA HAKKIM VAR’
Aynı şekilde artan hayat pahalılığından şikâyetçi olduğunu belirten 51 yaşındaki Hüseyin Baysan da, “Oy kullanma hakkım yok ama konuşma hakkım var. Hayat çok pahalı. Özellikle ev kiraları aşırı yüksek ve ev bulmak zor. Devletin konut sorununa acilen bir çözüm bulması gerekiyor. Gelecek hükümetten öncelikli talebim bu” diye konuştu.

Türklerden oy sitemi: ‘Biz de bugün sandığa gidip...’
Özgür Güner, Bünyamin Ayar

Seçimlere katılmayı çok istediğini söyleyen 45 yaşındaki Özgür Güner ise, “Almanya çok zengin bir ülke, fakat yardımların çoğu başka ülkelere gidiyor. Burada yaşayan insanlar ihmal ediliyor. Ev kiralarına maaş yetişmiyor. Başta ev olmak üzere, diğer pahalılık sorunlarının çözülmesini beklerim” derken, 27 yaşındaki Bünyamin Ayar da, “Oy kullanmayı tabii ki isterdim, fakat mümkün değil. Genç bir insan olarak bizi yönetecek olanları belirlemek isterdim. Seçim var, ancak biz dahil değiliz” dedi.

 

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#Almanya#Federal Meclis#AVRUPADAN HABERLER