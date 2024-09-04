Türkler seçimleri yorumladı: AfD gelirse, her şey zorlaşır

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ALMANYA’nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül’de yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD rekor düzeyde oy aldı. Thüringen’deki eyalet meclisi seçimlerinde oy oranını 2019’da yapılan seçimlere göre 9.4 puan artıran AfD, yüzde 32.8 ile açık ara birinci oldu. Böylelikle Almanya’da 1945’ten sonra ilk kez aşırı sağcı parti bir eyalette ilk sırada yer aldı ve tarihi başarı elde etti. CDU yüzde 23.6 oy oranıyla Thüringen’de ikinci sırada kaldı. Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde de oylarını 3.1 puan artıran AfD, yüzde 30.6 oy oranıyla ikinci parti oldu. Saksonya’da yüzde 31.9 ile birinci çıkan parti CDU oldu. İki eyalette de federal hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise seçimlerde hezimete uğradı. AfD’nin rekor düzeyde oy alması, Türkler başta olmak üzere ülkede yaşayan yabancı kökenliler arasında endişeye yol açtı. Köln’de yaşayan Türkler, aşırı sağcı partilerin oy oranlarının son yıllarda artmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, sosyal hayatta yabancı kökenlilere yönelik yaşanan dışlamanın artacağı endişesi yaşadıklarını ifade etti.

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‘GÜNLÜK HAYAT ZORLAŞIR’

Hayrettin Kurt: “Aşırı sağcı bir partinin Almanya’da yüzde 30 ve üzerinde oy alması tabii ki endişe veriyor. İkinci Dünya Savaşı’nı hatırladığımızda, Almanya gibi bir ülkenin böyle bir tarihi olmasına rağmen sağcı bir partinin bu oranda oy alması korku verici. Federal düzeyde iktidara gelmeleri durumunda yabancı kökenlileri zor günler bekler. İleride yabancıları büyük oranda geri göndermeye çalışırlar. İlticacıları geri göndermeye çalışırlar. Yabancı düşmanlığı illaki yükselir. Dışlamalar artar, yabancılar için günlük hayat zorlaşır” diye konuştu.

‘BİZİ ÇOK ENDİŞELENDİRİYOR’

Ali Nesanır: “Oy oranlarındaki bu yükseliş bizi çok endişelendiriyor. Korkum, bu hızla giderse AfD’nin parlamentoya girip çoğunluğu ele alması. Bu vesileyle biz yabancılar için çok kötü bir durum. Örneğin, bizi ikinci plana atarlar, mesleki yerlerde özellikle önceliği Almanlara verirler. Polonya, Çekoslovakya gibi ülkelerden gelenleri de ikinci plana alırlar. Biz Türkleri çok arka plana iterler ve bir kısmını da tahminim sınır dışı etme durumları olabilir. Bu sürecin buraya gideceğine, şu anki gidişata bakılırsa hiç şüphem yok.”

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‘10 SENE İÇİNDE İKTİDAR OLURLAR’

Ali Haydar Güneş: “Aşırı sağcı siyasetçilerin söylemleri kesinlikle yanlış, yanlış bir politika izliyorlar. Tüm yabancıları aynı kefeye koymamaları lazım. Gidişat çok kötü, ufak eyaletleri kazanıp büyük şehirlere doğru geliyorlar. 10 sene içinde Almanya’nın başına geçerler diye düşünüyorum. Gidişat pek iyi değil yani.”

‘BİZİ ÇOK İYİ ŞEYLER BEKLEMİYOR’

Nurettin Demir: “Sağcı partilerin oy oranlarının artışını pek iyi bulmuyorum. İleride iktidara gelirlerse çok büyük problemler yaşayacağımız kanısındayım. Halk rahatsız olur, onu yapmayın, şunu yapmayın gibi nedenlerle problem yaşayacağız A’dan Z’ye kadar. Sadece ben değil, buradaki tüm yabancılar, başta Türkler olmak üzere çok endişeliyiz. Çok iyi şeyler beklemiyor bizi.”

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Yavuz Yılmaz: “Sağ partilerin iktidara gelmesi bizim için çok kötü olacak. Çünkü onlar bir numaralı yabancı düşmanı. Bize zararları olur, onlara karşıyız.”