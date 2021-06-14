‘Türkler hiçbir yere gitmiyor ve gitmeyecek’

NÜRNBERG’de Gyulaer sokağı ile Siemens sokağının kesiştiği noktada bulunan eski terzi dükkânının önünde başlayan anma törenine, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Belediye Başkanı Marcus König, Terörle Mücadele İttifak Başkanı Stephan Doll, Sağcı Aşırılığa Karşı İttifak, İnsan Hakları Ofisi ve Fırsat Birliği Başkanı Martina Mittenhuber, DİTİB Eyüp Sultan Camisi imamı Süleyman Soyal, federal milletvekili Sebastian Brehm, Yabancılar Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğu, yardımcısı Ali Arslan, UID Kuzey Bavyera temsilcisi Salim Elcivan, Yeşiller temsilcisi Cengiz Şahin ile çok sayıda Türk ve Alman katıldı.

Caroline Spengel’in keman dinletisinin ardından konuşan Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, “Bir Nürnbergli olarak bu cinayetlerin üçünün kentimizde olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Sağcı teröre ve her türlü sağcı eğilime karşı başta siyaset ve devletin birimleri olmak üzere toplumun her kesimiyle birlikte mücadele etmeliyiz. Özüdoğru’nun adını bir meydana vererek ismini yaşatmak ve bu ayıbı unutturmak istiyoruz” dedi. Stephan Doll, Marcus König ve Serdar Deniz (soldan sağa), anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

‘BU ÜLKENİN ASLİ UNSURLARI’

4 nesildir Almanya’da yaşayan Türklerin artık göçmen değil, bu ülkenin asli unsuru olduklarını belirten Başkonsolos Serdar Deniz ise şunları söyledi: “Gerek aşırı sağcıların ve neonazilerin, gerekse Alman toplumu içinde bu gruplara sempati besleyenlerin şunu asla akıllarından çıkarmaları gerekmektedir; Türkler hiçbir yere gitmiyor ve gitmeyecekler. Hem Türkiye’ye hem Almanya’ya aidiyet duygusuyla bağlı olan insanlarımız bugün olduğu gibi yarın da Almanya’nın refahına katkıda bulunmaya, şu zor günlerde olduğu gibi Alman dostlarıyla kader birliği etmeye devam edecekler, Alman dostlarıyla faşizme, aşırı sağa karşı birlikte mücadele etmeyi sündüreceklerdir.”

‘MERKEL SÖZÜNÜ TUTMADI’

Stephan Doll da, cinayetlerinin hâlâ tam olarak ortaya çıkarılmadığını ve Başbakan Angela Merkel’in 2012’de verdiği, “Suçlular dahil bu cinayetlere yardımcı olan ve destek olan her kim ise bulunup en ağır cezaya çarptırılacak” sözünü hâlâ yerine getirmesini beklediklerini belirtti. DİTİB Eyüp Sultan Camisi imamı Süleyman Soyal’ın Almanca ve Türkçe ettiği duanın ardından Başkonsolos Serdar Deniz, Belediye Başkanı Marcus König ve Terörle Mücadele Başkanı Stephan Doll anıta çiçek bıraktılar. Saygı duruşunda duruşunun ardından törene katılanlar sırayla anıta çiçek bıraktı.



