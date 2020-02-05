‘Türkler hak kaybına uğramasın diye...’

“ANKARA Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan bir anlaşma olduğu için, geçiş döneminin sona ermesiyle İngiltere’nin bu anlaşmaya ilişkin yükümlülükleri sona ermiş olacak. İngiltere, 31 Aralık 2020’de sona erecek geçiş döneminin ardından yeni bir göç sistemini yürürlüğe sokmayı planlıyor. Bu yeni sistem, ‘yetenekli ve nitelikli göçü teşvik etmeyi’ hedefliyor. Vatandaşlarımız da yeni kurallar kapsamında buraya gelmek için başvuru yapabilecekler. Ülkemizle İngiltere makamları arasında vatandaş hakları konusunda kurduğumuz çalışma grubu yoluyla vatandaşlarımızın haklarını kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde hak kaybına uğramamasının sağlanmasıdır. Türkiye’den İngiltere’ye son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişi Ankara Anlaşması kapsamında geldi. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019’un son 6 ayında ise 3 bin 250 Türk vatandaşı bu anlaşmadan yararlandı.”

‘AMACIMIZ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’

“Brexit’in, ikili ilişkiler bakımından yeni fırsatlar doğuracağına inanıyorum. Halihazırda ülkemiz açısından çok önemli bir ticari ortak olan İngiltere ile bu alandaki işbirliğimizi kesintisiz ve pürüzsüz şekilde devam ettirmeyi ve Brexit sonrası dönemde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İngiltere ile AB’nin 2020 boyunca sürdüreceği ticaret müzakerelerini yakından takip edeceğiz. Türkiye’nin nihai amacı İngiltere ile bir ‘Serbest Ticaret Anlaşması’ imzalamak.”

SÜRE UZADI, ÜCRET GETİRİLDİ

Türkiye, 1959’da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvurmuş, 1963’te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı. Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturma izni başvurusu yapabiliyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti. Yeni düzenlemeler Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

‘Türk İş İnsanları Birliği’ değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti. Bunun üzerine Türk vatandaşları davayı temyize götürmüştü.