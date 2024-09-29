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‘Türkler geri gönderilecek’ iddiaları yalan

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#ALMANYA#Öncü Keçeli#Yasal İkâmet Hakkı
‘Türkler geri gönderilecek’ iddiaları yalan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 10:45

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya’da yasal ikâmet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geri gönderileceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

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Keçeli, X hesabından Almanya’da yasal ikâmet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin basına yansıyan haberler hakkında paylaşım yaptı. Keçeli, “Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikâmet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir” ifadelerini kullandı. Keçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül’de New York’ta yapılan görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

 

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#ALMANYA#Öncü Keçeli#Yasal İkâmet Hakkı

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