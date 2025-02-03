Türkler bir dostu daha kaybetti

Haberin Devamı

1957 yılında da Baden-Württemberg eyaletine giderek Ludwigsburg’u vatan edindi.Köhler, ilk ve orta öğrenimden sonra Tübingen Üniversitesi’nde ekonomi ve siyasal bilimler okudu.1969 yılında diplomayı cebine koyduktan sonra, bir süre aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı.Daha sonraki yıllarda da Federal Ekonomi Bakanlığı ile Federal Maliye Bakanlığı’nda.

‘ŞU AN İTİBARİYLE İSTİFA EDİYORUM’

Dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in önerisiyle 2000 yılında Washington’da Uluslararası Para Fonu (IWF) Direktörü oldu.

2004 yılında da Almanya Cumhurbaşkanı.

2009 yılında yeniden ikinci 5 yıllık dönem için cumhurbaşkanı seçildi.

Ancak yaklaşık bir yıl sonra, Afganistan’daki Alman askeri birlikleri ziyareti dönüşünde uçakta Almanya Radyosu’na (Deutschlandradio) verdiği demecinde, dış ticarete bağımlı Almanya’nın çıkarlarının korunması için gerektiğinde askeri yöntemlere başvurulmasının kaçınılmaz olacağı şeklindeki açıklamasına çeşitli kesimlerden tepkiler yağdı.

31 Mayıs 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in Bellevue Sarayı’nda bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Salonda 40’a yakın gazeteci Köhler’in açıklamasını sabırsızlıkla bekliyorduk.

Eşi Eva Luise ile birlikte salona giren Köhler, “Almanya’ya Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmek benim için bir onurdu. Cumhurbaşkanlığı makamından şu an itibariyle istifa ediyorum” dedi.

Çok duygusallaştı ve nemli gözlerle eşiyle birlikte salondan ayrıldı.

Bizler de tam bir şaşkınlık yaşadık...

