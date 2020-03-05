‘Türkler 480 milyon Euro vergiyle ekonomiye katkı sağladı’

TÜRK Sivil Kuruluş başkan ve temsilcileriyle çok sayıda işveren vatandaşlarımızın katıldığı toplantıyı TİAD eski başkanı Avukat Emre sundu. Toplantıda konuşan CSU’nun Anakent Belediye Başkan adayı Marcus König, geçen yıl Türklerin 480 milyon Euro vergi ödediğini belirterek ekonomiye sağladıkları katkı için teşekkür etti. Marcus König şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle Nürnberg’de dört büyük fuar iptal edildi. Otellerin zararı 40 Milyon Euro’yu buldu. Toplu taşıma ücretleri pahalı, seçilmem halinde bu ücretleri makul bir seviyeye indireceğim. İnşaat izinlerinde hızlılık sağlayacağım. İnşaatlarda izinleri özel ve ticari olarak ikiye ayırmamız lazım. Konut sorunlarına eğileceğiz ve bu sorunla birlikte kreş sayılarını artıracağız.” König, konuşmasında yeşil alanların önemine dikkat çekerek, bu alanları çoğaltacaklarını söyledi.



