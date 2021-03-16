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Avrupa
Haber Giriş: 16.03.2021 - 19:16 | Son Güncelleme:

Türkiye'yi seçmeyen gurbetçiler

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Türkiye'yi seçmeyen gurbetçiler

Avrupa'da devlerin takibinde olan ve Barcelona'nın transfer edeceği konuşulan 17 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nı seçti. Avusturya Futbol Federasyonu, Rapid Wien'de oynayan genç oyuncuyu İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka ile oynayacakları maçın aday kadrosuna dahil etti.

ERCAN KARA DA GİTTİ
Yusuf Demir ile birlikte Rapid Wien forması giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu Ercan Kara da Avusturya Milli Takımı kadrosuna ilk kez dahil edildi.

Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
Geçmiş dönemde de A Milli Takımımızda oynayabilecek birçok oyuncu, yetiştikleri ülkenin milli takımını tercih etmişlerdi. İşte daha önceki dönemlerde Türkiye Milli Takımı'nı seçmeyen gurbetçi futbolcular...

İLKAY GÜNDOĞAN - ALMANYA

Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
EMRE CAN - ALMANYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
KEREM DEMİRBAY - ALMANYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
JIMMY DURMAZ - İSVEÇ
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
EREN DERDİYOK - İSVİÇRE
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
ERKAN ZENGİN - İSVEÇ
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
RAMAZAN ÖZCAN - AVUSTURYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
MESUT ÖZİL - ALMANYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
SERDAR TAŞÇI - ALMANYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
VELİ KAVLAK - AVUSTURYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
KUBİLAY TÜRKYILMAZ - İSVİÇRE
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
MEHMET SCHOLL - ALMANYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
EKREM DAĞ - AVUSTURYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
MURAT YAKIN - İSVİÇRE
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
HAKAN YAKIN - İSVİÇRE
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
ÜMİT KORKMAZ - AVUSTURYA
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
YASİN PEHLİVAN - AVUSTURYA

Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
LEON OSMAN - İNGİLTERE
Türkiyeyi seçmeyen gurbetçiler
MUSTAFA DOĞAN - ALMANYA

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