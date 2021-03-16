Türkiye'yi seçmeyen gurbetçiler
Avrupa'da devlerin takibinde olan ve Barcelona'nın transfer edeceği konuşulan 17 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nı seçti. Avusturya Futbol Federasyonu, Rapid Wien'de oynayan genç oyuncuyu İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka ile oynayacakları maçın aday kadrosuna dahil etti.
ERCAN KARA DA GİTTİ
Yusuf Demir ile birlikte Rapid Wien forması giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu Ercan Kara da Avusturya Milli Takımı kadrosuna ilk kez dahil edildi.Geçmiş dönemde de A Milli Takımımızda oynayabilecek birçok oyuncu, yetiştikleri ülkenin milli takımını tercih etmişlerdi. İşte daha önceki dönemlerde Türkiye Milli Takımı'nı seçmeyen gurbetçi futbolcular...
İLKAY GÜNDOĞAN - ALMANYAEMRE CAN - ALMANYAKEREM DEMİRBAY - ALMANYAJIMMY DURMAZ - İSVEÇEREN DERDİYOK - İSVİÇREERKAN ZENGİN - İSVEÇRAMAZAN ÖZCAN - AVUSTURYAMESUT ÖZİL - ALMANYASERDAR TAŞÇI - ALMANYAVELİ KAVLAK - AVUSTURYAKUBİLAY TÜRKYILMAZ - İSVİÇREMEHMET SCHOLL - ALMANYAEKREM DAĞ - AVUSTURYAMURAT YAKIN - İSVİÇREHAKAN YAKIN - İSVİÇREÜMİT KORKMAZ - AVUSTURYAYASİN PEHLİVAN - AVUSTURYA
LEON OSMAN - İNGİLTEREMUSTAFA DOĞAN - ALMANYA