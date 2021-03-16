Türkiye'yi seçmeyen gurbetçiler

ERCAN KARA DA GİTTİ

Yusuf Demir ile birlikte Rapid Wien forması giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu Ercan Kara da Avusturya Milli Takımı kadrosuna ilk kez dahil edildi. Geçmiş dönemde de A Milli Takımımızda oynayabilecek birçok oyuncu, yetiştikleri ülkenin milli takımını tercih etmişlerdi. İşte daha önceki dönemlerde Türkiye Milli Takımı'nı seçmeyen gurbetçi futbolcular...

İLKAY GÜNDOĞAN - ALMANYA EMRE CAN - ALMANYA KEREM DEMİRBAY - ALMANYA JIMMY DURMAZ - İSVEÇ EREN DERDİYOK - İSVİÇRE ERKAN ZENGİN - İSVEÇ RAMAZAN ÖZCAN - AVUSTURYA MESUT ÖZİL - ALMANYA SERDAR TAŞÇI - ALMANYA VELİ KAVLAK - AVUSTURYA KUBİLAY TÜRKYILMAZ - İSVİÇRE MEHMET SCHOLL - ALMANYA EKREM DAĞ - AVUSTURYA MURAT YAKIN - İSVİÇRE HAKAN YAKIN - İSVİÇRE ÜMİT KORKMAZ - AVUSTURYA YASİN PEHLİVAN - AVUSTURYA

LEON OSMAN - İNGİLTERE MUSTAFA DOĞAN - ALMANYA