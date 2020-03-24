‘Türkiye’ye söz verilen 6 milyar ortada yok!’

BAKAN Szijjarto, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Szijjarto, Türkiye’nin sığınmacılara kapıları açmaması için AB’nin Türkiye ile anlaşması gerektiğini belirterek, “AB-Türkiye sığınmacı mutabakatı ya güncellenmeli ya da yenisi imzalanmalı” dedi.

BARAJIN AÇILMASININ MALİYETİ DAHA AĞIR OLUR

AB’nin Türkiye’ye sığınmacı kriziyle mücadele etmesi için 6 milyar Euro söz verdiğine değinen Szijjarto, “AB, daha önce Türkiye’ye mülteci kriziyle mücadele edebilmesi için 6 milyar Euro söz verdi. Ankara’ya göre 2.7, Brüksel’e göre ise 4.2 milyar Euro ulaştırıldı. Her iki rakama göre de 6 milyar Euro ortada yok” diye konuştu. Szijjarto, “Yunan-Türk sınırında ‘barajın yıkılmasının’ masrafı, 6 milyar Euro’dan daha pahalıya mal olur” ifadesini kullandı.