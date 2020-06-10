Türkiye’ye seyahat uyarısı 31 Ağustos’a uzatıldı

ALMANYA’da hükümet 31 Avrupa ülkesi dışında Türkiye de dahil 160 ülkeye seyahat uyarısı kararını 31 Ağustos tarihine kadar uzatma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın kararı Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Dışişleri Bakanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hükümet bugün AB ülkeleri, Schengen üyesi ülkeler ve İngiltere hariç dünya çapında alınan seyahat uyarısının şimdilik 31 Ağustos tarihine kadar uzatılmasını karara bağladı” dedi. Dışişleri Bakanı Maas, karara gerekçe olarak Avrupa dışında sınırsız bir seyahat trafiğinin henüz riskli olduğunu gösterdi ve “Biz yaz tatilinde Alman vatandaşlarının yeniden tüm dünya ülkelerine dağılıp mahsur kalmasını veya geri dönüşte virüsü Almanya’ya taşımasını riske atamayız” dedi. TÜRKİYE İSTİSNA OLACAK MI

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karara göre bazı ülkeler belirli kriterleri yerine getirmeleri durumunda seyahat uyarısı daha erken kalkabilir. Dışişleri Bakanı Maas bunun korona salgınında gelişmelere bağlı olacağını söyledi ve şöyle dedi: “Çok sayıda vatandaşın aynı zamanda Avrupa dışında Türkiye, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Amerika gibi ülkelere de seyahat etmek istediğinin bilincindeyiz. Bu ülkelere ne zaman itibariyle turistik amaçlı seyahatler uygun olur, salgındaki gelişmeye bağlı. Bu nedenle seyahat uyarılarını eylülden önce de tekrar tekrar gözden geçireceğiz, seyahat edenlerin güvenliği merkezi kriter oluşturacak. Salgındaki olumlu gelişmenin, sağlık sistemi kapasitesinin, turistler için alınan güvenlik önlemlerinin, gidiş ve dönüş imkânlarının izin verdiği yerler için seyahat uyarısını seyahat bilgisi olarak daha erken değiştirebiliriz” dedi.

Bakan Maas seyahat uyarısının kalkması için tüm şartların uygun olması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas 17 Mart tarihinde korona salgını nedeniyle dünya çapında 200 ülkeye seyahat uyarısı ilan etti. Seyahat uyarısı daha önce sadece can tehlikesinin bulunduğu savaş bölgeleri için yapılıyordu. Böylece yolculara rezervasyonları ücretsiz iptal imkânı sağlanıyordu.

31 ÜLKEYE KALKIYOR

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulu geçen hafta 31 Avrupa ülkesi hakkında seyahat uyarısını 15 Temmuz itibariyle kaldırma kararı aldı. Bu ülkeleri Temmuz ayında Türkiye’nin izlemesi bekleniyordu. Ancak Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkeleri dışında Alman turistlerin en çok tercih ettiği Türkiye için de seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzattı. Türkiye’ye seyahat uyarısını uzatma kararı Türkiye’ye gitmeyi planlayan çok sayıda Alman ve Türk vatandaşlarını düş kırıklığına uğrattı. Muhalefet partisi Hür Demokrat (FDP) turizm politikaları sözcüsü Marcel Klinge seyahat uyarısının uzatılmasını Alman seyahat ekonomisi için öldürücü darbe olarak niteledi.