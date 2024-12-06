Türkiye’ye rezervasyonlar yüzde 30 arttı

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TUI, Berlin’de düzenlenen basın toplantısı ile 2025 yaz programını tanıttı. Basın toplantısında rezervasyonlar hakkında bilgi veren TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Jacobi, 2025 yaz tatiline yönelik erken rezervasyonda ortalamanın üzerinde bir eğilim görüldüğünü söyledi. “Gelecek yaz için rezervasyonlar her zaman olduğundan daha erken yapılıyor. Güneş, kumsal ve deniz kesinlikle ilgi görüyor” diyen Jacobi, Türkiye’nin, Almanya’dan gelen tatilciler için ilk sırada yer aldığını ve şu anda TUI’de Türkiye rezervasyonlarında yüzde 30’un üzerinde büyüme kaydedildiğini belirtti. TUI’nin değerlendirmesinde, Türkiye’de gelecek yaz 1 milyondan fazla misafirle 2024’ün güçlü yazının başarısının geçilmek istenildiği belirtilerek, ülkeye yönelik uçuşların Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir’e haftalık 1.600’den fazla bağlantıyla genişletildiği ifade edildi.

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Kış sezonunda da güçlü bir büyüme yaşandığına işaret edilen basın toplantısında, “Giderek daha fazla tatilci kış aylarında Türkiye’ye gitmeyi tercih ediyor. Yüzde 30’un üzerinde bir rezervasyon artışıyla Türk Rivierası, Akdeniz’in yükselen destinasyonu ve popülerlik sıralamasında Hurghada ve Fuerteventura’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor” ifadelerine yer verildi. Jacobi de tatilcilere daha fazla seyahat seçeneği sunduklarını belirterek, “Misafirlerimiz, özellikle Türkiye, Yunanistan, Kanarya Adaları, Mısır ve Dubai gibi en popüler seyahat noktalarında 400 bin ek tatil seçeneğinden yararlanacak” ifadesini kullandı.