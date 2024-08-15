Türkiye’ye gözyaşlarıyla veda etti

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MEMLEKETLERİNDEN yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sınırdan ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Gülşen Smith, duygularını bu sözlerle anlattı: “Annemle babamı geride bıraktım. Almanya’ya dönüş yapıyoruz. Çok üzgünüm. Ailem, teyzem, hepsi geride kaldı. Çok acı. Anne-babanızın kıymetini bilin. Kendilerine iyi baksınlar, hakkımı helal ediyorum onlara, onlar da bana helal etsinler. Ezan sesine bayrağa hasret kalıyoruz. Seneye inşallah yine kavuşurum memleketime. Çok zor, çok zor. 4 bin kilometre geliyoruz buraya, 4 bin kilometre geri gidiyoruz. Yol çok uzun, havalar da sıcak. Çocuklar arkada pişiyor.”

Melike ve Mikail Sayım çifti de şunları söylediler: “Biz Antalya’da tatil yaptık. Şimdi Almanya’ya, Köln’e dönüyoruz. Orada yaşıyoruz. Güzel karşılandık, güzel geçti tatilimiz. Biraz pahalıydı ama güzel geçti yine de. Ailemizi bıraktık, yine oraya gidiyoruz.”