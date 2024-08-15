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Türkiye’ye gözyaşlarıyla veda etti

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#ALMANYA#Gurbetçi#AVRUPADAN HABERLER
Türkiye’ye gözyaşlarıyla veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 14:22

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor. Ülkeden çıkış yapan bazı gurbetçiler gözyaşlarına hâkim olamıyor.

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MEMLEKETLERİNDEN yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sınırdan ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Gülşen Smith, duygularını bu sözlerle anlattı: “Annemle babamı geride bıraktım. Almanya’ya dönüş yapıyoruz. Çok üzgünüm. Ailem, teyzem, hepsi geride kaldı. Çok acı. Anne-babanızın kıymetini bilin. Kendilerine iyi baksınlar, hakkımı helal ediyorum onlara, onlar da bana helal etsinler. Ezan sesine bayrağa hasret kalıyoruz. Seneye inşallah yine kavuşurum memleketime. Çok zor, çok zor. 4 bin kilometre geliyoruz buraya, 4 bin kilometre geri gidiyoruz. Yol çok uzun, havalar da sıcak. Çocuklar arkada pişiyor.”
Melike ve Mikail Sayım çifti de şunları söylediler: “Biz Antalya’da tatil yaptık. Şimdi Almanya’ya, Köln’e dönüyoruz. Orada yaşıyoruz. Güzel karşılandık, güzel geçti tatilimiz. Biraz pahalıydı ama güzel geçti yine de. Ailemizi bıraktık, yine oraya gidiyoruz.”

Türkiye’ye gözyaşlarıyla veda etti

Türkiye’ye gözyaşlarıyla veda etti


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#ALMANYA#Gurbetçi#AVRUPADAN HABERLER

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