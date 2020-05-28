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Hürriyet
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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Türkiye’ye gitmek isteyen gurbetçiler için önemli uyarı

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Türkiye’ye gitmek isteyen gurbetçiler için önemli uyarı
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Londra Başkonsolosluğu, Birleşik Krallık’tan karayoluyla Türkiye’ye gitmek isteyen vatandaşlarla ilgili uyarıda bulundu.

BAŞKONSOLOSLUĞUN resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda şöyle denildi: “Vatandaşlarımızın Birleşik Krallık’tan karayolu ile ülkemize gidişleri ile ilgili olarak Fransa makamlarının Türkiye’ye seyahat edilmesini hareket/seyahat kısıtlamalarına istisna olarak görmediği öğrenilmiştir. Bu çerçevede, mevcut koşullarda bir değişiklik olmadığı takdirde, Fransa makamlarının vatandaşlarımıza karayolu ile bu ülkeye girişine prensip olarak izin vermediği anlaşılmaktadır.”

Türkiye’ye gitmek isteyen gurbetçiler için önemli uyarı

 

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