Türkiye’ye gitmek isteyen gurbetçiler için önemli uyarı

BAŞKONSOLOSLUĞUN resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda şöyle denildi: “Vatandaşlarımızın Birleşik Krallık’tan karayolu ile ülkemize gidişleri ile ilgili olarak Fransa makamlarının Türkiye’ye seyahat edilmesini hareket/seyahat kısıtlamalarına istisna olarak görmediği öğrenilmiştir. Bu çerçevede, mevcut koşullarda bir değişiklik olmadığı takdirde, Fransa makamlarının vatandaşlarımıza karayolu ile bu ülkeye girişine prensip olarak izin vermediği anlaşılmaktadır.”