Türkiye’ye gitmek isteyen gurbetçiler için önemli uyarı
Londra Başkonsolosluğu, Birleşik Krallık’tan karayoluyla Türkiye’ye gitmek isteyen vatandaşlarla ilgili uyarıda bulundu.
BAŞKONSOLOSLUĞUN resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda şöyle denildi: “Vatandaşlarımızın Birleşik Krallık’tan karayolu ile ülkemize gidişleri ile ilgili olarak Fransa makamlarının Türkiye’ye seyahat edilmesini hareket/seyahat kısıtlamalarına istisna olarak görmediği öğrenilmiştir. Bu çerçevede, mevcut koşullarda bir değişiklik olmadığı takdirde, Fransa makamlarının vatandaşlarımıza karayolu ile bu ülkeye girişine prensip olarak izin vermediği anlaşılmaktadır.”
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