Çünkü yabancı takımların scoutları gelecek vaat eden yetenekli bir şekilde bu oyuncuları kontrol altına alarak sahipleniyorlar. Türkiye'ye ise 2. ve 3. sınıf Avrupa'da oynayamayacak düzeydekiler geliyor.

Nedeni basit her Türk futbolcusu Avrupa'daki alt yapıyı kaldıramıyor. Kaldıranları da kapıyorlar. Son dönemlere baktığımızda Avrupa'da büyük yetenek olarak gösterilen Ahmet Dursun, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Özer hurmacı, Koray Günter maalesef Türkiye'de beklenenlerin çok altında kalmıştır. Türkiye'de oynar. Ama önemli olan Dünya arenasında boy göstermek. Mevzu menajerlere, yöneticilere para kazandırmaksa o ayrı!. Önümüzde Oğuzhan Özyakup gibi gerçek duruyor. Beşiktaş'ta ve milli takımda inanılmaz şanslar verildi. Maalesef yeteneksiz Türk futbolcusunun bile altında başarı göstererek kiraya verildi. Oğuzhan gibi Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta başarısızlığı nedeniyle gönderildi, Fenerbahçe'de 90 dakikalık maçı yok. O zaman Avrupa'da menajerlerin büyük oyunu var. Olmayan futbolcuyu zirvede gösterip ülkemin parasını pulunu kulüp yönetenleri ile çöpe attırıyorlar.

Avrupa'da yetişmiş iyi oyuncu varsa zaten görüyorlar. İyi futbolcu da Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bu nedenle Türkiye'nin bir an önce Avrupa'daki genç Türk futbolcu defterlerini kapatması gerekir. Siz hiç "Ben ülkemi çok seviyorum Türkiye'deki şartlara uygun fiyatta oynamak istiyorum" diyen Türk oyuncu gördünüz mü!. Avrupa'daki genç yetenekler ise bir an önce "Türkiye'ye gidip parayı vurup sonra rahatıma bakayım" düşüncesinden vazgeçip daha çok çalışmalı.

Türkiye'deki Bal Ligi, 3. 2. lig oyuncuları iddia ediyorum yetenek olarak Avrupa'da yetişen bir çok genci cebinden çıkartır.