Türkiye’ye gidenlerden istenen ‘PCR testi’ uygulaması devam edecek

YGULAMADA 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye’de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğü’nün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.

Avrupa’dan gidenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule’de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor. Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor. Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş oluyor.