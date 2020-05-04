Türk hoca Berlin'de mahsur kaldı

LİGİN 11. haftasından itibaren Göztepe Teknik Sorumluluğu görevini üstlenen Ersan Parlatan, Kovid-19 salgını mağduru oldu. Lige verilen ara nedeniyle İzmir'de dört hafta tek başına tesislerde kalan ve ardından da kulübünden izinli Berlin'e ailesinin yanına gelen Ersan Parlatan, şimdi Türkiye'ye gidemiyor. Başarılı Teknik Adam “Takım pazartesi çalışmalara başlayacaktı. Ben ise burada çaresiz kaldım. Türkiye'ye gidemiyorum” dedi. Berlin'de her saat internetten uçak baktığını belirten Parlatan “Liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Ama antrenmanlar başladı. Takımın yanında olmak istiyorum. Ancak koronavirüs nedeniyle uçuşlar durdu. Uçaklar kalkmıyor. Kara yoluyla da gidemiyorum çünkü sınırlar kapalı. Bilgisayarın başında uçak arıyorum. Başkonsoloslukla görüştüm. Alman dışışleri bakanlığıyla sürekli temastayım. Onlar da bilmiyor kısıtlamaların ne zaman son bulacağını” dedi.

Göztepe'deki görevini 4 Kasım'da üstlenen Parlatan, İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerle birlikte takımı başarıya taşıdılar. 11 puanla aldıkları sarı kırmızılıların şimdi 35 puanı var. İlhan Palut'un çok başarılı bir teknik direktör olduğunu söyleyen Parlatan “Çok iyi bir ekibimiz var. İyi bir ekip ve iyi bir takım olduk. Elde edilen başarının sırrı futbolcuları hem mental hem de fizik gücü olarak hazırladık. Onlar bize biz onlara güveniyoruz. Bu da başarıyı getiriyor” dedi.

ÖNCE FUTBOLCU OLARAK GİTTİ ŞİMDİ TEKNİK ADAM

Ersan Parlatan Almanya'da futbol oynadı. 1997 yılında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Alman genç milli takımında oynarken Gençlerbirliği'nin efsane Başkanı İlhan Cavcav'ın gözüne girdi. Gençlerbirliği'den sonra Mersin'de futbol kariyerini sürdürdü. Bir süre Güney Kore'de de futbol oynayan Parlatan, Alman Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörlük diploması aldı. Parlatan, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giydiği dönemde takımın çalıştırıcıları arasında yer aldı. Bundesliga ile Türkiye ligini karşılaştıran Parlatan “Her iki ligde de iyi oyuncular var. Bundesliga takım olmaya daha çok önem veriyor. Türkiye'de futbolcular bireysel olarak sonuca daha çok katkı sunuyor. Türk liginde mücadele çok yüksek. Alman takımlarının Türk takımlarındaki farkı ise kadrolarında ve ilk 11'lerinde genç oyunculara yer vermeleri. Türkiye'de genç futbolcular çok az şans buluyor” dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Berlin'de arkadaşımız Ali Varlı'ya konuştu.