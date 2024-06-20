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“ALMANYA’da yaşayan vatandaşlarımız burayı kendi vatanı gibi görse de Türkiye’ye karşı ilgileri fazla olduğundan Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu da Avrupa Türklüğünün muazzam vatanseverliğinin güzel bir göstergesi. AB, Türkiye’yi aralarına almak istemese de hem Birliğin Türkiye’ye hem de Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı var. Türkiyesiz Avrupa düşünülemez. Almanya’daki Türk gençleri, Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili çözümler üretecek nitelikte. Almanya’da farklı üniversitelerde doktora eğitimi alan biyolog, matematikçi, fizikçi gibi birçok bilim insanının katılacağı çalıştay düzenleyip birlikte çalışma yöntemi bulup Türkiye’de nasıl bir üniversite sistemi olması gerektiği konusunda reform paketi ortaya koyacağız.”

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‘ANA DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM’

“Burada yaşayan çocuklarımızın Almancayı, İngilizceyi ve diğer yabancı dilleri biliyor olması çok iyi. Ancak çocuklarınızla sürekli Türkçe konuşun, vakit geçirebileceğiniz her zamanı Türkiye’ye ayırın. Çocuklarınız, anneleriyle, babalarıyla, dedeleriyle, nineleriyle veya yakınlarıyla görüştüklerinde Türkçe konuşsunlar. Ana dilini iyi bilen çocukların başarıları daha iyi olur. Ana dilimize sahip çıksınlar.”

Son zamanlarda tartışma konusu olan sokak köpekleriyle ilgili de konuşan Prof. Dr. Özdağ, “Bir taraftan sokak köpeklerini uyutalım diğer taraftan yaşatalım gibi yapılan açıklamalar, konuya çözüm aramadan gündemi değiştirmek için yapılan açıklamalardır. Benim de iki köpeğim var. Hiç masum canlıya kıyılır mı? Yaklaşık 4 milyon köpeği kimse uyutamaz. Biz, hayvanseverler, belediyeler, veteriner fakülteleri ve mama firmaları tarafından ortak yönetilecek doğal alanlar oluşturup, özel hazırlanmış köpek barınaklarının yer alacağı doğada yeni yaşam alanları sağlayacağız” dedi.