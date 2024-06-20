Güncelleme Tarihi:
“ALMANYA’da yaşayan vatandaşlarımız burayı kendi vatanı gibi görse de Türkiye’ye karşı ilgileri fazla olduğundan Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu da Avrupa Türklüğünün muazzam vatanseverliğinin güzel bir göstergesi. AB, Türkiye’yi aralarına almak istemese de hem Birliğin Türkiye’ye hem de Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı var. Türkiyesiz Avrupa düşünülemez. Almanya’daki Türk gençleri, Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili çözümler üretecek nitelikte. Almanya’da farklı üniversitelerde doktora eğitimi alan biyolog, matematikçi, fizikçi gibi birçok bilim insanının katılacağı çalıştay düzenleyip birlikte çalışma yöntemi bulup Türkiye’de nasıl bir üniversite sistemi olması gerektiği konusunda reform paketi ortaya koyacağız.”
‘ANA DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM’
“Burada yaşayan çocuklarımızın Almancayı, İngilizceyi ve diğer yabancı dilleri biliyor olması çok iyi. Ancak çocuklarınızla sürekli Türkçe konuşun, vakit geçirebileceğiniz her zamanı Türkiye’ye ayırın. Çocuklarınız, anneleriyle, babalarıyla, dedeleriyle, nineleriyle veya yakınlarıyla görüştüklerinde Türkçe konuşsunlar. Ana dilini iyi bilen çocukların başarıları daha iyi olur. Ana dilimize sahip çıksınlar.”