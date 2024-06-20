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‘Türkiyesiz Avrupa düşünülemez’

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#Almanya#Prof. Dr. Ümit Özdağ#AVRUPADAN HABERLER
‘Türkiyesiz Avrupa düşünülemez’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 10:46

Zafer Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Almanya gezisi kapsamında Nürnberg’deki yerel Radio Baba’nın canlı yayın konuğu oldu. Gazeteci İlhan Baba’nın sorularını yanıtlayan Özdağ, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin ana dil eğitimine önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Özdağ, özetle şunları söyledi:

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ALMANYA’da yaşayan vatandaşlarımız burayı kendi vatanı gibi görse de Türkiye’ye karşı ilgileri fazla olduğundan Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu da Avrupa Türklüğünün muazzam vatanseverliğinin güzel bir göstergesi. AB, Türkiye’yi aralarına almak istemese de hem Birliğin Türkiye’ye hem de Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı var. Türkiyesiz Avrupa düşünülemez. Almanya’daki Türk gençleri, Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili çözümler üretecek nitelikte. Almanya’da farklı üniversitelerde doktora eğitimi alan biyolog, matematikçi, fizikçi gibi birçok bilim insanının katılacağı çalıştay düzenleyip birlikte çalışma yöntemi bulup Türkiye’de nasıl bir üniversite sistemi olması gerektiği konusunda reform paketi ortaya koyacağız.”

‘Türkiyesiz Avrupa düşünülemez’

İlhan Baba, Prof. Dr. Ümit Özdağ

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‘ANA DİLİMİZE SAHİP ÇIKALIM’
“Burada yaşayan çocuklarımızın Almancayı, İngilizceyi ve diğer yabancı dilleri biliyor olması çok iyi. Ancak çocuklarınızla sürekli Türkçe konuşun, vakit geçirebileceğiniz her zamanı Türkiye’ye ayırın. Çocuklarınız, anneleriyle, babalarıyla, dedeleriyle, nineleriyle veya yakınlarıyla görüştüklerinde Türkçe konuşsunlar. Ana dilini iyi bilen çocukların başarıları daha iyi olur. Ana dilimize sahip çıksınlar.”

‘Türkiyesiz Avrupa düşünülemez’

‘Türkiyesiz Avrupa düşünülemez’
‘KÖPEKLERİN YAŞAM ALANI DOĞADIR’
Son zamanlarda tartışma konusu olan sokak köpekleriyle ilgili de konuşan Prof. Dr. Özdağ, “Bir taraftan sokak köpeklerini uyutalım diğer taraftan yaşatalım gibi yapılan açıklamalar, konuya çözüm aramadan gündemi değiştirmek için yapılan açıklamalardır. Benim de iki köpeğim var. Hiç masum canlıya kıyılır mı? Yaklaşık 4 milyon köpeği kimse uyutamaz. Biz, hayvanseverler, belediyeler, veteriner fakülteleri ve mama firmaları tarafından ortak yönetilecek doğal alanlar oluşturup, özel hazırlanmış köpek barınaklarının yer alacağı doğada yeni yaşam alanları sağlayacağız” dedi.

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#Almanya#Prof. Dr. Ümit Özdağ#AVRUPADAN HABERLER

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