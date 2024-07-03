Türkiye’nin zaferi! Berlin’de yer gök kırmızı-beyaz!

Murat TOSUN / BERLİN - Taner Tüzün / NURNBERG - Fotoğraflar: dpa - Taner TÜZÜN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 12:40
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Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale kalmasının ardından Berlin’de yer gök kırmızı beyaz oldu. Başkent Berlin’in merkezi Ku’damm’da düzenlenen kutlamalar, binlerce taraftarın ellerinde Türk bayraklarıyla katılmasıyla adeta bir karnaval havasına büründü.
YAĞMURLU havaya rağmen kutlamalara olan ilgi büyüktü. Binlerce kişi, yağmura aldırmadan sokaklara döküldü ve Türkiye’nin galibiyetini kutladı. ‘Türkiye! Türkiye!’ sloganları atarak coşkusunu gösteren taraftarlar, Berlin sokaklarında unutulmaz bir gece yaşattı. Kutlamalarda davullar çalındı, marşlar söylendi ve havai fişekler atıldı. Kutlamalar sırasında araç konvoyları oluşturuldu ve caddeler adeta kırmızı-beyaz renklere büründü.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİIRKÇILARA EN GÜZEL CEVAP GALİBİYET OLDU
Kutlamalar sırasında Berlin polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlamaların barışçıl bir şekilde geçmesi için Ku’damm ve çevresinde yoğun önlemler alındı. Polisin verdiği bilgilere göre, kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlandı. İzin verilmeyen meseleleri atanlara polis müdahale etti. Kimlik kontrol yaptıktan sonra serbest bıraktı.
Öte yandan Avusturya ile Türkiye
arasında oynanan son 16 turu maçı öncesinde SRF’de (İsviçre Radyo ve Televizyonu) yayınlanan bir program sırasında ırkçı taraftar skandalı yaşandı. Bazı Avusturyalı taraftarlar canlı yayın sırasında DJ Gigi D’Agostino’nun ‘L’Amour Toujors’un meşhur melodisi eşliğinde ‘Yabancılar dışarı, yabancılar dışarı’ sloganı attı. Bu şarkı mayıs ayı sonunda Almanya
’nın Sylt adasında yabancı karşıtı bir grup tarafından seslendirilmişti. Lüks tatil beldesi Kampen’de bir grup genç, ünlülerin barı ‘Pony’de DJ Gigi D’Agostino’nun melodisi eşliğinde aynı sloganları atarak kendilerini filme çekmişti. DJ Gigi D’Agostino ise şarkının ırkçılar tarafından suiistimal edilmesine tepki gösterdi.NÜRNBERG’DE ZAFER COŞKUSU
Nürnberg’de Plarrer Meydanı kırmızı-beyaza boyandı. Meşaleler yandı, marşlar söylendi. Nürnbergli Türkler meydanlara aktı. Türk Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’ya karşı aldığı 2-1’lik galibiyeti sonrası, tüm Avrupa’da olduğu gibi Nürnbergli Türkleri sevince boğdu. Maçın bitmesiyle birlikte, kentin merkezindeki Plarrer Meydanı dolup taştı. Araçları ve metroyla meydana akan Türkler, kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla marşlar söyleyip, davul eşliğinde alay çektiler, meşaleler meydanı aydınlatırken, polis, ana yolları trafiğe kapattı ve adeta trafik
durdu. Vatandaşlarımızın coşkusu geç saatlere kadar sürdü.