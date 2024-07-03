Türkiye’nin zaferi! Berlin’de yer gök kırmızı-beyaz!

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YAĞMURLU havaya rağmen kutlamalara olan ilgi büyüktü. Binlerce kişi, yağmura aldırmadan sokaklara döküldü ve Türkiye’nin galibiyetini kutladı. ‘Türkiye! Türkiye!’ sloganları atarak coşkusunu gösteren taraftarlar, Berlin sokaklarında unutulmaz bir gece yaşattı. Kutlamalarda davullar çalındı, marşlar söylendi ve havai fişekler atıldı. Kutlamalar sırasında araç konvoyları oluşturuldu ve caddeler adeta kırmızı-beyaz renklere büründü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kutlamalar sırasında Berlin polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlamaların barışçıl bir şekilde geçmesi için Ku’damm ve çevresinde yoğun önlemler alındı. Polisin verdiği bilgilere göre, kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlandı. İzin verilmeyen meseleleri atanlara polis müdahale etti. Kimlik kontrol yaptıktan sonra serbest bıraktı.