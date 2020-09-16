Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan göreve başladı

BÖYLE önemli bir görevi üstlenmekten onur duyduğunu belirten Başkonsolos Atahan, “Görev döneminde İngiltere’deki Türk vatandaşlarına sundukları hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışacağını” söyledi. Atahan ayrıca İngiltere’deki Türk toplumu ile Türkiye ve İngiltere arasındaki bağların kuvvetlendirilmesine yönelik çabalarının desteklenmesi için çalışacağını” vurguladı.

EBEVEYNLERİ İSKENDERUNLU

15 Eylül 2020 itibariyle Londra Başkonsolosluğu görevine başlayan Bekir Utku Atahan 1978 Ankara doğumlu. İlköğretimini İskenderun’da tamamladı ve İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi’ni 1996 yılında bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2001’de mezun olan Atahan, Birmingham Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine 2003 yılında başlayan Başkonsolos Atahan, Nairobi, Köln, Beyrut, Lahey temsilcilikleri ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli diplomatik görevlerde bulundu.

YARIM MİLYONU AŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu’nun geçen yıl yaptığı açıklamaya göre İngiltere’de yaklaşık 400 bin Türk vatandaşı yaşıyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın (Home Office) tahminlerine göreyse, bu sayı çoktan yarım milyonu aştı. Ayrıca, son dönemde İngiltere’ye göçen Türk vatandaşlarının sayısı arttı. İngiltere’deki Türk nüfusu, çoğunlukla başkent Londra’da yaşıyor. Londra’nın Enfield, Hackney, Haringey, Islington, Waltham Forest, Barnet, Lewisham ve Croydon ilçeleri yoğun Türk nüfusuna ev sahipliği yapıyor. KKTC’li yetkililer ise Kuzey Kıbrıs nüfusuna yakın sayıda Kıbrıslı Türk’ün İngiltere’de yaşadığını düşünüyor.