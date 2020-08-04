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İHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

‘Türkiye’nin kıymetini bilelim’

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‘Türkiye’nin kıymetini bilelim’
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Yaz tatillerini geçirmek için Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye giden gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere hüzünlü ve buruk yolculukları başladı.

DÖNÜŞ için Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden gurbetçilerin, her yıl oluşturduğu kilometrelerce uzun kuyruklar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün geliştirdiği uygulamalarla bu yıl tarihe karıştı. Kapıkule’den çıkış yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor. Görevliler tarafından yolcuların ateşi ölçülüyor ve işlemler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.

‘Türkiye’nin kıymetini bilelim’

‘Türkiye’nin kıymetini bilelim’

Almanya’da yaşayan ve yıllık iznini Samsun’da geçiren Ramazan Tosun, gurbete gitmenin çok zor olduğunu belirterek, “Türkiye’mizin kıymetini bilelim” dedi.

‘Türkiye’nin kıymetini bilelim’

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