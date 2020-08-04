‘Türkiye’nin kıymetini bilelim’

DÖNÜŞ için Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden gurbetçilerin, her yıl oluşturduğu kilometrelerce uzun kuyruklar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün geliştirdiği uygulamalarla bu yıl tarihe karıştı. Kapıkule’den çıkış yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor. Görevliler tarafından yolcuların ateşi ölçülüyor ve işlemler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.



Almanya’da yaşayan ve yıllık iznini Samsun’da geçiren Ramazan Tosun, gurbete gitmenin çok zor olduğunu belirterek, “Türkiye’mizin kıymetini bilelim” dedi.